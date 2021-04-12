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補習班標榜「文字光速入腦」！家長撒13萬拖兒入學...成績暴跌500名

▲家長在幫小朋友挑選文具時應做好嚴格把關。（圖／CFP）

▲家長交13萬給兒子練最強大腦，不料成績卻下滑500名（示意圖／CFP）

記者邱晟軒／綜合報導

望子成龍這個成語或許是天底下所有家長，對孩子寄予最高期望值的傳神表述。大陸東北遼寧省大連市有名王姓家長，2019年的時候，讓國一的兒子到當地一間標榜「全腦教育、右腦開發」的補習班就讀。萬萬沒想到，經過一年多的補習，成績卻竟然了下滑500多名，讓該名家長爆氣要求「全額退費」！

綜合陸媒報導，家住金普新區的這名王姓家長，看到當地一家補習班宣稱擁有一套「全腦潛能開發進悟法」，能夠開發學生右腦，標榜學習了這種技術，能夠將文字以光波的速度快速傳入大腦，在腦中自動轉換成圖像，「5分鐘能夠看完一本長篇小說」。

儘管3.68萬人民幣（折合台幣約13萬）報名費是筆不小的支出，但在望子成龍的期待下，王姓家長堅持認為這筆錢非花不可，在2019年12月的時候，為剛就讀國一的兒子報了名。

王姓家長表示，當初她希望孩子參加補習後，能夠練就一目十行、過目不忘的「最強大腦」，進而提升學業成績。如今對當初的決定，她後悔不已，回想當初把孩子送到這間補習班，就是希望可以達到補習班的宣傳效果，可是補了一段時間後，不僅成績沒有顯著進步，反而在上了將近一年的「全腦教育」課程後，成績還暴跌了500多名。

▲▼ 。（圖／翻攝搜狐）

▲補習班宣稱擁有全腦開發、右腦開發技術。（圖／翻攝搜狐）

王姓家長指出，之後開始與該補習班交涉，要求全額退費，但被拒絕。補習班的理由是，孩子所上課程已超過全部課程的五分之四，不滿足全額退費條件。二是，家長提出的「不滿意教學成果」理由不成立，認為退款要求是「無理取鬧」。

對此，補習班負責人趙校長表示，王女士的孩子有些叛逆，父母缺乏管教，導致孩子沒辦法好好上課。對於家長提出的全額退費要求，確實不滿足條件。起初校方決定將孩子沒完成的課程給予退費，但家長不同意，最後學校讓步，可以退還三分之一的學費，但家長仍然不接受。

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