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台科大生跳階衝名校！他拚上全額獎學金「耶魯大學博士班」

▲▼ 。（圖／台灣科技大學提供）

▲高職出身的台科大材料系大四學生楊譯翔(左)、陳硯邦(右)錄取美國常春藤名校，楊譯翔更獲得耶魯大學全額獎學金。（圖／台灣科技大學提供）

記者崔至雲／台北報導

技職生錄取美國常春藤名校！台科大材料系大四學生楊譯翔、陳硯邦，分別申請逕讀美國耶魯大學博士班，以及哥倫比亞大學碩士班，雙雙獲得錄取，楊譯翔更獲得耶魯大學全額獎學金，九月將赴美國就學，是少數獲常春藤名校全額獎學金的技職學生。

獲得耶魯大學(Yale University)全額獎學金的楊譯翔，今年九月將赴美國就讀耶魯大學機械工程與材料學系(Mechanical Engineering and Materials Science)博士班。楊譯翔說，對研究的熱愛，讓他決定跳過研究所，直接攻讀博士，尤其是在大學期間跟著系上教授一起做研究，鑽研理論知識的過程漸漸地愛上研究，發現讀書的樂趣，更立定要攻讀博士班的志向。

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楊譯翔表示，一直以來他都很喜歡嘗試，期待能突破自己，走出一條不一樣的路。因此當其他同學將升學目標放在國內頂大研究所時，他已決定要出國留學，從大一就開始準備留學考試，原本多益成績連500分都不到的他，每天利用通勤時間練習英文聽力，聽不懂的地方就對照字幕背單字，每天至少花一個小時讀英文，最後成功將托福成績衝到100分以上。

楊譯翔建議想要出國留學的同學，越早確定方向才能提早開始準備，由於大學生沒有太多研究甚至論文發表，想要申請博士班，更要積極向教授爭取參與研究的機會，他曾參與奈米管的研究，透過光學模擬軟體在研究中帶入創新的內容。楊譯翔說，學校想要看見的是學生的潛力，懂得展現出自己的想法與規劃能力更重要。

▲▼ 。（圖／台灣科技大學提供）

▲台科大材料系大四學生楊譯翔(左)、陳硯邦(右)，分別申請逕讀美國耶魯大學博士班，以及哥倫比亞大學碩士班，雙雙獲得錄取。（圖／台灣科技大學提供）

同樣是高職出身，並申請到美國常春藤名校哥倫比亞大學(Columbia University)材料科學與工程系(Materials Science and Engineering)碩士班的陳硯邦表示，自己以前不愛念書，在前一所學校甚至被雙二一退學，後來重考進入台科大就讀，開始認真看待課業，甚至將未來目標放在出國留學。

陳硯邦說，課業成績很重要，有些同學大一、大二都在混，後面想要追趕就很困難。尤其對大部分高職學生來說，英文可能是申請國外學校的一大挑戰，他建議可以先找自己有興趣的主題來練習聽力和閱讀，長期付出努力，英文成績也能慢慢進步。

對於即將到哥倫比亞大學就讀，陳硯邦期許自己，要跨出舒適圈多結交朋友，體驗異國生活的同時也要維持課業學習，並且兼顧實習工作。

台科大校長顏家鈺表示，過去台科大也有不少同學赴國外頂尖大學深造，難得的是，這兩名錄取美國一流大學的學生，當初都是從高職端進入台科大就讀的技職生。台科大除了強調實作，鼓勵學生專題製作、競賽實作，也注重研究能力的養成，即便不是研究生，大學生也能參與教授的計畫研究，培養一流的研究與實務能力，成為具競爭力的國際人才。
 

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