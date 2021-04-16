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桃園市宣布：即起「全日減壓供水」　石門水庫蓄水量剩27.6%.

▲石門水庫蓄水量已跌破3成僅剩27.6%，上游部分水位已降低至少6米。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲石門水庫蓄水量已跌破3成僅剩27.6%，上游部分水位已降低至少6米。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於水情持續低迷，石門水庫蓄水量16日下午有效蓄水量僅剩27.6%，約5467萬噸，桃園市政府經發局長郭裕信表示，桃園地區目前雖維持減壓供水之黃燈，但考量石門水庫入流量持續減少，自來水二區處已停供行政機關與國營事業轄水池、沖洗外牆等非必要用水，即日起減壓供水時段由原本夜間10時至隔日6時改為擴大為全日實施。

中央災害應變中心於今16日召開第11次工作會報，經濟部長王美花提及，4月份至今台灣西部地區幾無降雨，根據中央氣象局預測未來2週內仍無明顯降雨訊號，水情仍十分嚴峻，仍籲請各地區節約用水。

市府經發局長郭裕信說，桃園市自來水公司已停供行政機關與國營事業轄管噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道與水溝等非必要用水，為因應嚴峻水情，市府已提前部署，每週召開抗旱應變會議，積極辦理水資源調度、備援水源與開源節流政策。

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另外，根據市長鄭文燦指示，已完成備用水源盤點與水源調度演練，工業區自主節水以7%以上為目標，開放本市60口工業抗旱井30%水權核發量外借、解除工商水權井自去年11月至今年6月水權使用量限制，鼓勵產業多使用本市7處水資源中心放流水，以及學校與用水大戶相關行業共同節水，以多元性降低石門水庫出水量，減緩本市進入橙燈減量供水階段。

但因近期降雨情形不佳，郭裕信強調，石門水庫水位持續下降，16日傍晚5時許，有效蓄水量僅剩27.6%，約5467萬噸，呼籲市民與各企業加強節約用水，共同落實節約用水減少水資源浪費，市府宣布即日起桃園地區減壓供水時段由原本夜間10時至隔日6時，擴大為全日實施。

►「即日起，我退出老化黨。」

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