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石門水庫水位跌破3成！　鄭文燦：各區戰備水井、抗旱水塔持續整備

▲鑒於石門水庫水位已跌破三成，僅剩5800萬噸，市長鄭文燦14日在抗旱應變會議上指示各區公所持續落實抗旱整備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鑒於石門水庫水位已跌破三成，僅剩5800萬噸，市長鄭文燦14日在抗旱應變會議上指示各區公所持續落實抗旱整備。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對石門水庫水位已跌破三成僅剩29.4%，有效蓄水量僅剩5800萬噸，市長鄭文燦14日在市府主持抗旱應變會議時指示，桃園各區公所應持續落實抗旱整備工作，並擴大清查各區戰備水井因應；另外，水庫內薑母島居民因水位下降導致水路交通受阻，已指示由體育局提供浮筒搭建臨時碼頭平台，後續則由原民局專案處理，研擬動用災害準備金協助改善薑母島陸路聯外交通，以維護居民生活與通行權益。

鄭文燦今日上午在市府主持抗旱應變會議時表示，石門水庫水情持續嚴峻，截至14日為止，蓄水率已跌破三成來到29.4%，為因應後續民生與工業用水，各區公所應持續落實抗旱整備工作與清查戰備水塔，作為後續備援水源使用，各區取水點也需預為規劃完成，隨時因應未來水情，必要時可即時供民眾臨時取水使用。

平鎮區長鄭錦文說，平鎮區現有新勢公園、平鎮運動公園、山仔頂公園等3處有備援水井，另在民俗文化公園增設抗旱備援水井，預計5月可完成，每日可提供500公噸水量。在供水調度部分，已備妥57個抗旱水塔，並協調經發局再增購4個抗旱水塔，未來將視水情狀況提供轄區61處取水點供民眾使用。

新屋區長姜義坤說，新屋區現有兒二公園、蓮花池公園與第一公有零售市場等3處抗旱水井，區公所將規劃設置24處取水點，已協調經發局增購19個抗旱水塔，以因應水情在適當地點供民眾臨時取水。

▲桃園市政府14日上午舉行抗旱應變會議，與會各單位報告各區抗旱整備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府14日上午舉行抗旱應變會議，與會各單位報告各區抗旱整備工作。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農委會農水署桃園管理處人員說，為降低農業使用原水需求，延長水庫供水其他標的期程，3月起參酌天候條件及地區降雨狀況，商請北水局減供或停供，優先使用河川區排等水源供灌，截至本月10日，已為石門水庫節省302萬噸水量，整田與本田期共計節水638萬噸，後續將持續宣導農民減少水深5成灌溉等節水措施。

自來水公司第二區管理處人員說，目前板新地區每日需水量約86萬噸，北水處支援板新地區最高已達81.6萬噸，另不計成本增加頂山腳加壓站、尖山加壓站支援量，合計節省石門水庫約3475.61萬噸，平均每日省下26.13萬噸水量。此外，持續盤點各給水廠每日供水情形，桃園地區累計節水率為5.95%，總節約水量維1279.49萬噸。

▲鑒於石門水庫水位已跌破三成，原民局長林日龍說明薑母島居民水路與陸路交通因水位下降受阻情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鑒於石門水庫水位已跌破三成，原民局長林日龍說明薑母島居民水路與陸路交通因水位下降受阻情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

原民局長林日龍說，因石門水庫水位持續下滑，薑母島居民水路交通受阻，原民局將以專案處理，擬動用災害準備金協助改善薑母島陸路聯外交通，以維護薑母島生活及通行權益。

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