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水情嚴峻！石門水庫蓄水率僅34%　建庫58年以來第4少

▲水情嚴峻！石門水庫蓄水率34%。（圖／市府提供）

▲市長鄭文燦表示，石門水庫蓄水率已低於40%，市府除了持續宣導節水措施。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日主持「桃園市第23次抗旱應變會議」表示，目前石門水庫蓄水率已低於40%，雖然桃園地區仍為實施減壓供水的黃燈，市府除了持續宣導節水措施，提升家庭及工業用水節水率外，也將針對地下水井、水資源中心放流水、埤塘水源、營建工地地下水等可作為民生次級用水的水源，由各單位提列運用計畫，讓水資源獲得充分利用。▲水情嚴峻！石門水庫蓄水率34%。（圖／市府提供）

▲桃園市抗旱應變會議。▼石門水庫蓄水率34%。（圖／市府提供）▲水情嚴峻！石門水庫蓄水率34%。（圖／市府提供）

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此外，市府也將持續整備各戰備水井及儲水水塔數量，未來一旦進入供五停二的限水階段，將即時啟用戰備水源因應。經濟部水利署北區水資源局長江明郎表示，4月7日石門水庫蓄水量為6,709萬立方公尺、蓄水率為34%，為建庫58年以來枯旱排序第4少蓄水量。在供配水情形部分，維持公共給水出水量管控在135.5萬噸以下，並因應今（2020）年第一期稻作在3月底完成整田作業等機動調整水庫供灌量，目前已節餘498萬噸水。

桃園區長陳玉明表示，有關抗旱整備措施方面，桃園區除現有陽明、三民公園2處抗旱水井，已另在民族、永康公園2處新增抗旱水井，桃園區公所也備妥100個抗旱水塔，可隨時因應水情作為臨時取水點，方便民眾就近取水。

中壢區長鄭詩鈿表示，中壢區現有光明公園、文化公園、新龍岡公園、14A滯洪池、過嶺5號井等5處抗旱水井，內壢自強公園水井將於今年5月完工，中壢區公所目前已有100個抗旱水塔，並已協調經發局增購21個抗旱水塔，未來將視水情增設121處臨時定點取水供民眾使用。

八德區長邱瑞朝表示，八德區現有抗旱水塔計65個，皆已整備完畢，八德區內現有大明里活動中心1口民生備用水井，水務局已規劃於大湳公園及八德埤塘生態公園增設2個抗旱水井，完工後3口水井合計每日可提供約1,100噸出水量。

台灣自來水公司第二區管理處副處長郭文彬表示，目前板新地區需水量維持約86萬噸，北水處支援板新地區最高已達81.6萬噸，另透過頂山腳加壓站、尖山加壓站等調度，合計已節省石門水庫約3,329.61萬噸，平均每日26.43萬噸水量。此外，二區處持續統計各給水廠供水情形，桃園地區累計節水率5.93%，總節約水量1223.32萬噸。

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