石門水庫人造下雨了！　翡翠水庫：3個月後還有「2座石門」水量

▲石門水庫4月雨量仍偏少，蓄水率跌破30%。（資料照／記者林振民攝）

記者許力方／綜合報導

56年最嚴重旱災，桃園石門水庫4月份雨量仍偏少，水位直落，蓄水率至今只剩29.5%，達到建庫以來第三少，連阿姆坪碼頭對岸的薑母島居民，便在草地上畫出SOS求救訊號，北水局13日晚間實施人工降雨，但雨水大多被地表吸收，挹注不大。至於台北的翡翠水庫水量也寬裕許多，目前每天支援北水南送3個月，蓄水量仍有2個石門水庫的蓄水量。

石門水庫面臨建庫以來第三少，最嚴重前2枯分別發生在2002年和2015年，目前集水區4月份雨量仍偏少，蓄水量節節下降，水情維持黃燈警示，北水局利用這個時機擴大清淤作業，一旦下雨可望增加蓄水量，除此之外也加強出水總量管制及跨區水源調度，並取用埤塘、備援水井、水資源回收中心等水源，因應民生及產業用水需求。

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▲薑母島居民畫SOS求救，石門水庫實施人工降雨。（圖／資料照）



▲翡翠水庫每天北水南送，未來3個月大台北不會有缺水風險。（資料照／記者林振民攝）



水利署表示，13日石門水庫山區午後有明顯局部熱對流，研判有降雨機會，晚間6時許，立刻通知地面人工增雨作業小組，在石門水庫施放增雨焰劑1支，從下午5時持續降雨至晚間7時許，累積雨量3.5毫米，薑母島居民看到降雨一度開心，但因降雨後被乾枯地表吸收，對水位挹注不大，截至深夜11時，蓄水量仍持續跌破30%，已經來到29.5%。

事實上，中部旱象嚴重，台中已經實施「供五停二」的限水措施，台北翡翠水庫管理局長謝政道13日赴市議會報告，提及翡管局支援「北水南送」，每天以最大水量81萬噸賣給石門水庫，為確保大台北不會有缺水危機，翡翠水庫設有預警水位線，若未來3個月可能發生乾旱，就會降至此線，啟動超前部屬。

目前翡翠水庫蓄水率為75%，蓄水量2億518千萬噸，水位160.42公尺，謝政道指出，未來3個月大台北地區不會有缺水風險，預估3個月後蓄水量還有1億2000多萬噸，仍有2個石門水庫的蓄水量。