開耕耘機整地遇下坡翻覆　他跳車逃生卻摔落2m深水溝重傷亡

▲桃園市吳姓叔姪15日共同駕駛耕耘機準備春耕整地，在龜山區某處農地下坡處失控翻落，2人同時跳機，姪子跌落水溝傷重送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓叔姪15日上午共同駕駛耕耘車在龜山區某處農地整地，其中行駛至一處下坡處時突然失控，2人同時跳車，但姪子卻不慎摔落約2公尺水溝，導致頭部與胸部等處重創，叔叔趕忙打電話給119送醫，經急救1小時後還是宣告不治，龜山警方16日向檢方報驗以釐清死因。

▲桃園市吳姓叔姪15日共同駕駛耕耘機準備整地，在龜山區某處農地下坡處失控翻落，其中姪子跌落水溝傷重不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局指出，59歲的吳姓男子15日上午10時40分，與同齡但輩分高一輩的叔叔共同駕駛耕耘車整地，行經龜山區一處下坡處，因速度太快，2人擔心連人帶車摔落對向水溝急忙跳車閃躲，未料姪子不慎摔落2公尺深的水溝，頭部、胸部等多處重創昏迷不醒，叔叔趕忙找來救護車送往鄰近的林口長庚醫院急救，延至上午11時59分宣告傷重不治。

警方在現場勘查時，發現現場並無外力介入跡象，研判可能是操作耕耘機不慎造成翻覆，家屬對死因並無意見，警方則向桃園地檢署報驗以釐清死因。

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