石門水庫水位低舢舨難靠岸　薑母島居民草地寫「SOS」求救

▲石門水庫水位直落，薑母島民出入難，發「SOS」求救。（圖／謝姓民眾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

水情嚴峻，桃園石門水庫水位直落，水庫阿姆坪碼頭對岸的薑母島居民，平日出入依靠舢舨出入，近日來，因水位直落，淤泥變多，導致舢舨無法靠岸，當地居民用耕耘機12日在草地上發出「SOS」求救訊號，希望政府能在枯水期架設便橋，解決居民回家的路。

▲薑母島民出入難，發出「SOS」求救。（圖／謝姓民眾提供）



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當地呂姓居民說，去年水位也差不多和現今這麼低，但今年水情更加嚴峻，提早了25天呈現旱象，雖然薑母島的好山好水，讓他留在島上，但受限交通問題，他也打算日內離島。另名古姓居民，則用耕耘機在草地上發出「SOS」求救訊號，他抱怨，每年交通進出問題越來越糟，3年前政府為吸引遊客，當地曾興建一座觀光便橋，雖然假日能吸引約500名觀光客，但為何不願為居民興建一條回家的便橋。

▲薑母島因屬水源保護區，過去開發受限。（圖／ET資料照）

石門水庫阿姆坪碼頭對岸的薑母島，目前只有10幾戶居民，島上居民認為，雖然人數很少，但他們也是中華民國的國民，「我們要回家的路總要給我們吧」，不希望居民淪為次等公民！呂姓居民進一步表示，以前自己結婚是開著車載新娘回到島上去的，離家40年後，近幾年才回到薑母島生活，只是現在為了每天出入，雖然體育局商借浮筒當作臨時碼頭，但因為水位每天都降，他只好每天一早就去鏟淤泥、擺浮筒，方便居民小船靠岸。

▲▼石門水庫水位直落，水庫阿姆坪碼頭對岸的薑母島居民，平日出入依靠舢舨出入，淤泥變多，導致舢舨無法靠岸。（圖／謝姓民眾提供）

石門水庫薑母島，曾是紅極一時收視冠軍的偶像劇「命中注定我愛你」主角住家。薑母島位於石門水庫阿姆坪生態園區斜對岸，其地形可說是依山傍水，因山路崎嶇難行，故薑母島的居民進出皆靠駕駛舢舨。

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