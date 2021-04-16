獨／「求寶寶」白沙屯媽聽見了！新婚夫妻願望成真：祂請金雞託夢





▲何先生單身8年，靠媽祖牽紅線娶妻，去年徒步進香許願明年多帶一個寶寶，今年願望成真。（圖／何先生授權提供，下同）

記者陳羿妏／採訪報導

苗栗白沙屯媽祖11日晚間展開8天7夜徒步進香活動，其中一名何先生與妻子去年以徒步遶境方式「還願兼蜜月」，感謝媽祖牽紅線，並在過程中隨口向媽祖說出「明年多帶一個寶寶」，結果媽祖真的讓2人如願，「一家三口」今年一起徒步進香。此外，何先生與妻子往前推算受孕日期，剛好是玉皇大帝生日當天，讓他們笑稱「寶寶是天公的孩子」，而何妻更在驗孕前一晚夢到「金雞來託夢」。

來自新北市的何先生單身8年，4年前背上自製求姻緣板子，參加白沙屯媽祖進香活動，但遲遲無下文，隨後去白沙屯拱天宮拜媽祖求姻緣，並於2019年參加樂成宮聯誼活動後，在媽祖牽線之下，結識130公里遠、來自台中的妻子，2人於2020年2月正式交往，交往4個月，某天2人心血來潮跑去廟裡擲茭，問媽祖是否該結婚，在獲得允杯後，同年6月登記結婚，並決定一同參加白沙屯媽祖徒步進香活動「還願兼蜜月」。

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▲夫妻倆回台中樂成宮參加聯誼分享相識過程。

何先生提到，他與妻子在去年還願兼蜜月的過程中，開玩笑隨口向媽祖說「明年多帶一個寶寶」，然而，當時一句無心之話，媽祖全聽到了，就在今年3月，他發現妻子懷孕了，往前推算受孕時間點為農曆正月初九，同時是玉皇大帝生日，又民間俗稱玉皇大帝為天公，讓夫妻倆笑稱「寶寶是天公的孩子」，冥冥之中有一股推力，而何妻指出，驗孕前一晚媽祖曾派一隻金雞託夢。

▲何先生自製牌子，感謝媽祖，另外這也是他第四年追隨白沙屯媽祖。

何先生表示，今年「一家三口」昨（15日）起從雲林開始，參加白沙屯徒步進香活動，至於走幾天仍視妻子情況而定；另外，何先生也與愛好烘焙的妻子一同開設烘焙工作室，於網路上販售甜點，今年進香他們準備50至100份雪Q餅，當作結緣品，準備發給現場信徒們享用。

▼一家三口今年一起徒步進香。