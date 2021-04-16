白沙屯媽出巡驚見「現金回收」　苗栗哥曝用途！5天收4752元全捐

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖徒步遶境第5日行程從雲林縣土庫鎮起駕，準備前往北港朝天宮。不過，有網友在臉書「爆系知識家」PO出兩張照片，詢問在媽祖出巡的路上，有人在路邊擺放「現金回收」的桶子，而且真的有人捐錢，不知道功用是什麼，但很快就有其他網友留言解答，其實就是一種「香油錢」的概念。

照片中，只見路邊放著6個臨時垃圾桶，讓信眾丟棄紙類、寶特瓶、一般垃圾等廢棄物，維持環境整潔，但其中一個桶子上卻貼著4個大字「現金回收」。原PO看到這一幕覺得疑惑，因此在15日晚間將照片上傳到臉書，請大家幫忙解答，「媽祖出巡路邊放『現金回收』這是新的點子嗎？功用是什麼？」

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▼▲網友猜測，現金回收桶應該是類似香油錢的概念。（圖／翻攝自Facebook／爆系知識家）

文章PO出大約1個小時，就有網友找到一名疑似是「現金回收」活動發起人的臉書，此人聲稱現居苗栗市，並在最新一篇PO文中提到，從白沙屯出發後，分別在通霄灣、甲南道路、追分陸橋、彰化四海永和豆漿、田尾公路花園全家超商、溪州正新輪胎停車場、魚寮鎮安宮前、虎尾國興汽車修理廠設置垃圾分類站，也很感謝大家對現金回收的支持，5天總計收到4752元，這筆錢將在他回到拱天宮之後全數捐出，到時會再公布收據，「最後再一次謝謝所有香燈腳，祝大家在進火後平安返回白沙屯。」

其他網友看完文章，紛紛留言表示，「看在他有創意，我默默投了50元」、「如果是用於活動結束後的清潔費，我也會丟錢」、「真的是香油錢就好」、「香油錢本來就是隨喜功德」。不過，也有部分網友猜測，這位現金回收哥應該是在開玩笑，「沒想到真的有人給錢」、「裡面的錢說不定是自己放的」。