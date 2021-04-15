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2年前門太小進不去…白沙屯媽「繞一圈」衝刺車行停駕　信徒看呆了

▲▼白沙屯媽祖鑾轎轉入虎尾一家火鍋店駐駕。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」）

▲2年前因門太小，白沙屯媽祖鑾轎轉往隔壁火鍋店駐駕。（圖／翻攝「白沙屯媽祖網路電視台」，下同）

記者許力方／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖11日起駕前往雲林朝天宮遶境，進香隊伍15日下午行經虎尾鎮林森路時，鑾轎突然在路中開始劇烈搖擺，接著快速衝刺「三進三出」賜福，直奔一間車行，老闆感動不斷感謝，信徒一看更是不敢置信，歷史竟在眼前重演，原來2年前，媽祖就曾經想在車行「休息」被勸退，轉往隔壁火鍋店駐駕。

白沙屯媽祖徒步進香隊伍15日下午來到虎尾林森路，行經火鍋店時，鑾轎緩緩彎進去繞了一圈，店員全體拿著香跪在門口要迎接，結果媽祖轉頭回到馬路上，下一秒鑾轎在路中劇烈搖擺，衝刺進入隔壁的定宸輪胎行，直接「坐」在廠內休息，老闆一見天后造訪心情激動，其實背後有一段感人故事。

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▲▼2年前門太小進不去…白沙屯媽繞一圈衝刺車行停駕　信徒看呆了！（圖／翻攝白沙屯媽組網路電視台）

▲▼2年前門太小進不去…白沙屯媽繞一圈衝刺車行停駕　信徒看呆了！（圖／翻攝白沙屯媽組網路電視台）

▲歷史重演！白沙屯媽祖今年繞一圈衝進車行停駕。

▲▼2年前門太小進不去…白沙屯媽繞一圈衝刺車行停駕　信徒看呆了！（圖／翻攝白沙屯媽組網路電視台）

▲▼2年前門太小進不去…白沙屯媽繞一圈衝刺車行停駕　信徒看呆了！（圖／翻攝白沙屯媽組網路電視台）

▲與媽祖結緣20年，老闆感動：昨天晚上有夢見祂。

原來2019年媽祖曾經想來車行休息，但發生了一些原因沒成，老闆受訪時難掩激動，坦言其實自己也不知道，他跟媽祖很早就結緣，20幾年前回到雲林創業時，晚上媽祖就在隔壁在駐駕結緣，之後每年來虎尾過夜或駐駕，他都會去參拜，前年要進來他的車行時，「我也不曉得，我在對面趴著要鑽轎腳，祂在裡面，我措手不及、不知所措，沒有準備好。」

轎班人員說到，當時媽祖本來要進去車行裡面，但因門太小，沒有休息成功。老闆不斷感謝，直呼「昨天晚上有夢見祂，說今天會來找他」，老闆希望台灣能風調雨順、大家都平安，和媽祖一切都是緣分，心裡很悸動、很高興。

老闆說，和媽祖結緣２０年，一切是隨緣，這次也沒有特別做好準備，剛才才遇到有一個朋友，也是因為前年媽祖駐駕，他幾乎晚上都沒有睡，提供信徒朋友來店裡睡覺、上廁所、洗把臉，之後，結緣的朋友每年來都會來找他，也會來這邊過夜，「隨緣，大家都很虔誠。」

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