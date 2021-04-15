蔡英文當白沙屯媽祖「香燈腳」　16日免費送「有英逗陣」精油貼布

▲蔡英文參與白沙屯媽祖遶境，民進黨推出有英逗陣貼布緩解香客疲勞。（圖／翻攝蔡英文IG）



政治中心／綜合報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」正進行8天7夜的進香活動，總統蔡英文16日預計參與白沙屯媽祖進香，當白沙屯媽祖的「香燈腳」，進行徒步進香，祈求台灣平安順利。民進黨部當天也會安排志工，發放免費的「有英逗陣」精油貼布，為信徒緩解疲勞。

總統府發言人張惇涵表示，每一年的白沙屯媽祖進香，都是台灣宗教的盛事，也有眾多虔誠的信眾參與。蔡英文預計將於明天上午將前往雲林，參與白沙屯媽祖進香，也將至北港朝天宮參拜。這是總統連續3年參加白沙屯媽祖進香的活動，也是繼2019年後，再一次加入進香隊伍行列，和大家一起當媽祖的「香燈腳」。

民進黨網路社群中心主任范綱皓晚間表示，去年蔡總統參與艋舺青山宮遶境活動，推出「有英鬥陣」系列影片第一集；為延續系列精神，蔡總統16日特地參加白沙屯媽祖徒步進香，與香燈腳們一起為台灣祈福。

民進黨媒體創意中心主任王柏鈞表示，民進黨為此設計製作「有英鬥陣」字樣精油貼布，在北港鎮設置補給站；16日白沙屯媽祖抵達北港朝天宮駐駕前，由志工協助免費發放給廟方與香燈腳們，幫大家補腿力。