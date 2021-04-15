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李千那、黃氏兄弟都在玩！#隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽引爆全台高中生微笑熱潮

▲▼隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽引爆全台高中生微笑熱潮。（圖／業者提供）

▲隱適美4月15日(四)起推出 #隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽，鼓勵每個人秀出自己的滿分微笑。

圖、文／隱適美提供

「3、2、1，喀擦！」畢業照、社團成發照或是周末假日的網美照，總是煩惱哪個角度才是零死角？要露幾顆牙齒才算滿分微笑？找到最自然的笑容角度，才能不留遺憾地用笑靨為青春留下回憶。全球隱形牙套領導品牌隱適美鼓勵大家秀出自信笑容，4月15日(四)攜手TikTok推出 #隱適美滿分微笑 挑戰賽！李千那、人氣YouTuber黃氏兄弟、知名 TikToker 花生米、愛跳舞的Diva等都加入戰局，搶用俏皮手法和獨門秘技展現「滿分微笑」，傳遞笑容能量給粉絲們！

@nana1122

讓我來教大家如何三秒鐘變美麗？！ #隱適美滿分微笑 挑戰賽來襲！快秀出自信笑容， 獲得隱適美專屬優惠！

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♬ 隱適美滿分微笑 - 隱適美

▲李千那挑戰 #隱適美滿分微笑，展現超美笑容，讓粉絲直呼超可愛。

@huang_brothers

喜歡哲哲還是瑋瑋的笑容呢？大家快來參加隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽！#隱適美滿分微笑#黃氏兄弟 #哲哲 #瑋瑋

♬ 隱適美滿分微笑 - 隱適美

▲YouTuber黃氏兄弟也玩TikTok #隱適美滿分微笑，引爆全台高中的微笑風潮！

不僅名人搶玩，隱適美更祭出超豐厚好禮，4月15日至6月10日，只要參加挑戰賽，再到隱適美官方網站（https://bit.ly/2OupvwD）填寫資料後，即可獲得5,000元以上限量折扣碼，還有機會獲得隱適美專屬優惠，找到屬於自己的滿分微笑！

#隱適美滿分微笑挑戰賽正式上線後，不到24小時即在網路上引爆微笑風潮，北一女中、中山女中、東吳高職、長榮高中等各地高校也使出渾身解數，用熱情回應，邊跳邊玩秀出「滿分微笑」，更為青春高校生活留下難忘回憶！

@dwvsart

跳舞的時候最不能缺少的就是完美的微笑

▲東吳高職等各地高校也使出渾身解數，用熱情回應，邊跳邊玩秀出「滿分微笑」！

不論年紀或性別，笑容一直都是應援美麗、展現自信的最佳方式，隱適美用 3S 智慧科技（SmartTrack、SmartForce、SmartStage）支持每個人的笑容蛻變，其中 SmartTrack 專利材質讓隱形牙套配戴舒適、易於戴上和拆下，且低調的隱形牙套不影響生活，讓每個人都可以在生活中悄悄變美，掌握喜愛的笑容！ 隱適美也希望藉由此次的挑戰賽和簡單的動作，來鼓勵大家展現笑容，並大秀絕妙創意！快揪好友參加 TikTok 挑戰賽，贏得滿分微笑，還能帶著隱適美優惠折扣碼，一起變得自信漂亮！

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李千娜黃氏兄弟隱適美TikTok

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