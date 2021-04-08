交往1年半「六塊肌」全融化！她PO男友身材對比照　肚肉殘酷現形

▲外國女網友分享男友交往一年半的「身材對比圖」，笑稱男友過得「很舒服」。（圖／翻攝TikTok@hollymillstbe）



記者吳美依／綜合外電報導

外國女網友荷莉（Holly）分享照片表示，男友與自己交往1年半後，原本結實的六塊肌竟然全部「融化」消失不見，她將「身材對比圖」分享至TikTok，還開玩笑說對方似乎過得「很舒服」。

根據照片，男友在認識荷莉前幾周擁有十分精瘦、健美的身材，但開始談戀愛的1年半後，不僅鬍子長得更長，還留了一頭亂髮，雖然身材依然苗條，肌肉卻不再發達。

荷莉指著男友的「身材對比圖」開玩笑說，自己還以為交到第一張照片中的壯碩男友，結果對方卻變成第二張照片裡沒有肌肉的模樣。但是，她仍不忘在影片尾聲示愛。

此影片累計近8.5萬次觀看與7000多讚數。許多網友都對此很有共鳴、會心一笑，認為情侶間的小情趣非常可愛。另一些人卻認為，荷莉在羞辱男友的身材，如果男女角色互換，風向肯定相反，「妳最好要知道，如果你們分手，他會回到健身房，想要什麼樣的女孩都追得到」、「很刻薄喔」、「這證明女孩只會拖累你，不讓你進步。快醒醒吧！」

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