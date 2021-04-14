烤箱暗藏神祕洞穴　女屋主找出詭異工具嚇壞...廁所還有網友名單

▲女意外在隱藏洞穴中找到神秘物品。（圖／翻攝自TikTok／live_ex_dream）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女網友近來意外發現家中牆壁有塊木板可以移動，好奇移開後出現一個神祕洞穴，裡面還藏有許多詭異「工具」，嚇得她上網搜尋家附近有沒有發生過謀殺案。

女網友@live_ex_dream近來在TikTok分享影片，她在廚房準備用烤箱時，發現烤箱下方一塊木板突然掉下來，靠近一看竟然是一個隱密小洞，裡面放著一個銀色公事包，而公事包中只放著一支粉紅色金屬棒，繼續往小洞搜尋又找出一堆物品，包含螺絲起子還有各種尺寸的刀具。

女網友將找出的物品一一排列在地上並拍攝影片，奇怪的發現獲得超過60萬網友點閱。有些網友認為，那些工具看起來像是烤肉用品，要女網友不用太擔心，但也有人看完要女網友趕快報警，「怎麼看都很像謀殺案的犯案工具」。

女網友表示，她後來聯繫警方，警方只回覆，「這些物品和前屋主沒有任何關係」就此了案，不過她仍然覺得很奇怪，後來清理閣樓時，又在水槽後方找到多個詭異棒狀物，還找到一張紙條，上面寫滿陌生網友的帳號名稱。

▼洞穴中有許多詭異工具，後來又在閣樓找到神秘紙條。（圖／翻攝自TikTok／live_ex_dream）

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