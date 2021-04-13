　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「想知道生父是誰」她做DNA檢測沒找到爸　卻發現男友是表哥！

「想知道生父是誰」她做DNA檢測沒找到爸　卻發現男友是表哥！（圖／翻攝自tiktok／mattilathehun）

▲女震驚發現和男友是表親。（圖／翻攝自tiktok／mattilathehun

記者李振慧／綜合報導

美國一名22歲女子在生日時收到男友送DNA檢測盒當禮物，一直很想知道親生父親是誰的她和男友開心做了檢測，沒想到意外發現自己和對方有血緣關係，男友竟然是她的表哥。

女網友@mattilathehun近來在TikTok上拍影表示，去年9月男友買了現在很流行的DNA檢測盒作為生日禮物，沒想到意外發現驚人真相，「我媽媽是被領養的，而我從來沒見過自己的父親，男友自己也買了一盒，1個月後結果出爐，我查看親戚名單時竟然看到和男友同名的人」。

女網友當時沒想太多，還開心和男友分享這個「巧合」，結果後來發現對方真的是表親，追溯族譜確定2人的曾祖母是同1人，目前2人已經分手。

影片發布後獲得超過54萬人次觀看，上百網友留言表示，「我的姑姑和叔叔也是結婚10幾年才發現他們是表親」、「我的爸媽也是，可是他們仍然繼續交往，現在才會有我」、「我要去約會前，我爸突然問我對方爺爺的名字，我問了男友發現我們是親戚」。

@mattilathehun

I dare you to imagine a more “white person in Saskatchewan” scenario than this ##fyp ##voiceeffects

original sound - bumble bee

Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

ET快訊
最新「梅雨指標圖」出爐　鄭明典：有點曙光！時間點曝
張育成「再見失誤」害吞敗！　網看傻：也太倒楣
400元被趕！傳播妹哭著回家　本尊回應了
小黃運將闖紅燈撞死騎士　獄中吃早餐猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

手扶梯殺人！老夫妻牽手一起搭乘 「一個動作」2人7天內相繼身亡

男被宣布死亡送去火化！家屬堅持「再看一眼」　屍袋打開是陌生人

第4胎又生女兒！3寶媽不想照顧　把出生1個月女嬰扔糞坑溺死

買魚吃「這部位」比砒霜還毒　吃完1小時...男肝腎器官嚴重損壞！

耳朵內長3顆牙齒！醫生為5歲男童重建聽力　意外得先「拔牙」

58歲男追離婚大媽被拒絕　19歲正妹女兒卻願意嫁：想照顧他終老

散步驚見無頭雕像！一查竟是「失竊10年文物」　憲兵意外立大功

快訊／大阪今新增「破千例確診」！　再刷新疫情以來最高紀錄

南韓濟州島「火車」翻覆！37名乘客輕重傷...下坡滑出軌

日本排放福島核汙水...南韓氣瘋了！「強烈遺憾」要求公開透明

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

散步驚見無頭雕像！一查竟是「失竊10年文物」　憲兵意外立大功

快訊／大阪今新增「破千例確診」！　再刷新疫情以來最高紀錄

南韓濟州島「火車」翻覆！37名乘客輕重傷...下坡滑出軌

日本排放福島核汙水...南韓氣瘋了！「強烈遺憾」要求公開透明

陷一帶一路債務陷阱！蒙特內哥羅要擺脫中國　求歐盟助還340億遭拒

「想知道生父是誰」她做DNA檢測沒找到爸　卻發現男友是表哥！

師父手抵下體治病　她全身抖動狂彈20秒！圍觀大媽「哇」全嗨了

馬斯克女友IG秀裸背！白色「外星疤痕」成焦點　紋身4小時過程曝光

《華爾街》：美中會議露大國衝突「不祥預兆」　台灣成潛在衝突點

槍手連開數槍爆頭！巴黎醫院槍擊案1死1傷　區長：疑似私人尋仇

戶頭突多1萬元！她慌「查不到來源」　過來人揭暗黑下場：不要碰

散步驚見無頭雕像！一查竟是「失竊10年文物」　憲兵意外立大功

肖戰也叫他大師！辰亦儒《斗羅大陸》夫子顏值爆表

找認識的人裝潢！他淚勸「會慘死」　釣苦主：還不能按照自己想法

「劍指中國」增高國防預算　美官員：拜登正發出可怕訊息

北聯幫堂口遭開3槍！2槍手警局旁囂張亮雙槍　棄海神落跑疑內鬨

李問邀蓬佩奧走訪馬祖列島　喝高粱、玩桌遊「逆統戰」

台中女高中生失聯逾72hrs…父憂遭網友拐走！她今凌晨疑現身北屯

400萬賓士撞工程車爆炸成火球！男女驚逃　國3彰化北上路段堵塞

三讀！不當勞動裁決需設「專職委員」　強化工會力量

國際熱門新聞

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

他驚喜求婚　直擊女友吞吐陌生男

老師帶頭歧視　黑人等白人吃完才能吃飯

中國欲主導半導體供應鏈　拜登：美國投資不能等

手槍誤當電擊槍！美女警當街射殺非裔男子

小室圭想娶真子公主　擬出資解決母債務

欠錢要他斷子絕孫！大叔生殖器塞進寶特瓶口

涉毒又超速？埃及火車相撞32死

只要2.8億！可看他連續直播10年

威廉聲明感謝菲利普親王為女王奉獻　哈利懷念祖父幽默

師父手抵下體治病　她失控抖動20秒

「您的4億元已入帳」他秒衝銀行…竟還有3億！

更多熱門

相關新聞

疫情太無聊！美國UFO目擊案大爆發

疫情太無聊！美國UFO目擊案大爆發

《紐約時報》報導，美國新冠肺炎爆發後，不明飛行物（UFO）目擊通報案件也跟著激增，可能是因為政府態度轉變，加上民眾有更多時間觀察夜空。根據民間組織「國家UFO報告中心」（NUFORC）數據，全國2020年通報數量增加約1000件，總數超過7200件；紐約州案例飆升至將近300件，與去年相比幾乎翻倍。

美軍證實拍到UFO！高空亂飛射紅光

美軍證實拍到UFO！高空亂飛射紅光

馬斯克女友秀裸背！白色外星疤痕成焦點

馬斯克女友秀裸背！白色外星疤痕成焦點

《華爾街》：美中競爭加劇　台灣成潛在衝突點

《華爾街》：美中競爭加劇　台灣成潛在衝突點

企業財報、經濟數據本周出爐　美股小跌55點

企業財報、經濟數據本周出爐　美股小跌55點

關鍵字：

男友表哥表親身世DNA檢測TikTokmattilathehun北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」！高EQ笑回

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面