走動式推動管理關懷基層員警　台南警長方仰寧與安平警座談

▲台南市警局長方仰寧，前往市警四分局與基層員警座談，聽取基層員警的心聲與說明推動警政理念與期許。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警察局長方仰寧於4月14日下午4時30分走訪第四分局育平派出所及交通分隊，與基層員警實施經驗座談活動，方仰寧局長以大家長身分深入第一線工作環境，如同家人來體驗，期盼能積極照顧與服務員警。

方仰寧局長也對第四分局員警前些日子積極因應安平地區幫派公開活動之付出與努力表達慰勞與嘉勉，並對於台南治安狀況的觀察以及從警經驗來分享面對各種困難時，解決問題應有的方法和態度，期許年輕的員警們要做個聰明的警察，用同理心來處理民眾的事務。

會中方仰寧局長分享到近年來台南市開始大幅發展，相較於其他直轄市土地發展空間龐大，龐大利益引起不同勢力的覬覦並結合當地勢力交相競逐，使地區社會衝突事件頻傳，治安不平穩現象易發生，是地區警察應列入介入關心的事項，也凸顯更需要提早啟動地區清查與查緝等超前部署，不得讓不良聚合與幫派滲入地區，來維持治安平穩相當重要。且提及警察無法單打獨鬥（如家暴或騷擾所引發殺人個案），要發揮市府團隊力量，並善用跨局處跨域平台力量，增進橫向聯繫主動出擊，才能全面避免更多民眾被害事件發生。

方仰寧局長於會中也提出治理警政理念，首先是內部管理理念，希望幹部都用走動式管理，才能在第一線了解同仁問題，即時解決，凝聚團隊士氣；第二則是跨域治安理念，要加強在地化治安經營，配合優勢警力，橫向聯繫友軍力量，才能深入擊破治安問題；最後則是被害關懷理念，同仁受理案件，要秉持同理心，認真關懷報案人，事前做好預防，才可免於事後困擾，方仰寧局長更期許同仁要做到警察用心、民眾安心之效。

第四分局分局長甘炎民特定於會前也頒贈該所警破案茶，獎勵員警黃欽和、黃育群於4月13日巡邏處理糾紛案件中查獲毒品績效，就如同方仰寧局長所說：「人有朝氣、地有安全、物有定位、事有常規，則時有績效」，期許員警同仁在工作上皆能保持態度認真、腳踏實地，警察用心、民眾才能安心。會後全員在育平所前拍照留念，伴隨著第四分局的粉絲專頁更名為「安平警好讚」，一起創新出發，用主動積極的態度，共同面對嚴峻的治安挑戰。

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