路邊攤藏洋蔥！丈夫因病倒下剩她撐家計　台南人號召：揪團吃爆

▲有網友在台南永康一間路邊攤用餐，意外從老闆娘口中得知了背後的辛酸故事。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社—台南最大社團）

記者閔文昱／綜合報導

簡單的炒飯背後竟隱藏著辛酸故事！有網友在臉書社團分享，表示來到台南永康一間路邊攤吃飯時，意外發現炒飯很好吃，結果與老闆娘一聊之下才發現，這間簡單的路邊攤背後竟有著許多無奈與辛酸，讓他決定PO文號召網友揪團來消費，引發不小關注。

這名網友在臉書社團「台南爆料公社—台南最大社團」發文，表示在永康發現一間路邊攤的蝦仁炒飯很好吃，由於之前路過時沒看過這間店，因此推測應是新開的。

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▲餐點用料實在，也讓網友讚不絕口。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社—台南最大社團）

原PO在文中表示，結果與老闆娘聊天時才知道，老闆娘的老公因病倒下，所以老闆娘每天都一個人騎著30分鐘的車來到店裡，這間店原本的位置是在公園路上，但因房東不租了，所以才搬到新地點，不過生意也因此受到影響。

▲路邊攤藏洋蔥！丈夫因病倒下剩她撐家計。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社-台南最大社團）



老闆娘默默地炒出一盤盤炒飯、炒麵來維持家計，而真材實料的餐點也讓原PO決定幫他大力推薦，「如有來幫他捧場吃吃，料也多，東西不雷，小小心得能幫她，老闆娘也挺親切的。」

▲老闆娘每天約騎著30分鐘的車程來到店裡備料。（圖／翻攝自Facebook社團／台南爆料公社—台南最大社團）

貼文一出後，果然不少網友都想特地光顧這間路邊攤，紛紛在貼文下留言，「感覺好吃」、「今天上班來叫看看」、「這家很好吃，老闆娘人很好」、「用新台幣教訓他」、「原來搬到這了喔⋯我以為阿姨沒做了」、「炒意麵吃完後流淚了」，也有網友曝光了這間店的近況「各位目前阿姨這爆滿中，阿姨一個人忙不過來，請有要過來享用的務必耐心等候！阿姨忙到電話都不敢接了！」

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