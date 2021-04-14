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台南龍崎工業區通過指定為自然保留區及地質公園　環團肯定黃偉哲說到做到

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，14日召開第1次會議，經委員充分討論，審議通過並做成指定處分決定，指定149.0206公頃自然保留區及132.2058公頃地質公園，成為台灣首座同時具自然保留區及地質公園的自然地景。

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲為保存龍崎泥岩奇特自然地景，指示農業局著手規劃將此區域劃設為自然地景，為保存世界級自然景觀盡一份心力。經過市府團隊、環保團體、學者專家等2年多努力，14日終於審議通過龍崎工業區指定自然地景。

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長謝耀清指出，農業局依據法定程序陸續完成區域生態調查、地質調查，於2020年12月16日辦理現勘及地方說明會，並據調查資料及說明會重大決定內容撰寫評估報告書，4月14日送交台南市政府自然地景及自然紀念物審議會並做成指定處分決定，後續公告30日，再送中央備查。

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

積極爭取龍崎泥岩奇特自然地景為自然保留區及地質公園的台南社大環境行動小組召集人黃煥彰表示：「台南［龍崎自然保留區+地質公園］；總共280公頃，大致各佔一半。今天下午市府召開自然地景審查會，正式通過了。很高興市府能有這樣的規劃，一方面可以發展觀光，另一方面也保留適當的區域供當地的動植物棲息。肯定市府的用心，特別感謝市長黃偉哲排除萬難，兌現承諾，令人敬佩。也感謝參與提案的所有環保團體，陳永和、陳泰祥里長與所有的里民。台南有第一個地質公園了」。

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府指出，龍崎工業區排除54.8383公頃私有地， 281.2264公頃國、公有地依自然地景指定基準，指定149.0206公頃自然保留區及132.2058公頃地質公園，自然保留區除提供淺山丘陵野生動物棲息覓食場所，另依文化資產保存法第86 條規定，自然保留區禁止改變或破壞其原有自然狀態。另外，地質公園劃設面積含水土保持教學園區約132公頃，地質公園核心區主要畫設在地質地形最脆弱敏感的區域且有潛移現象的裸岩斜坡。台南龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，全球僅義大利、中亞和台灣有這樣的地形，相當罕見。

▲台南市政府自然地景及自然紀念物審議會，審議通過並做成指定處分決定，指定台南龍崎自然保留區+地質公園總共280公頃。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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