台南路邊停車費重複繳　交通局祭出退費三措施

▲台南市交通局新開立的停車單或智慧停車柱會加註辦理退費通知、另停車管理資訊網及台南好停APP均可查詢有無重複繳費的機制。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

路邊停車費因為金額不高且繳費管道眾多，常有車主疏忽已申請停車費代扣繳服務，又持停車單至超商繳費，或車主已繳費後，家人又至超商多媒體機查詢列印補單繳費等，造成停車費重複繳費，市長黃偉哲為避免民眾權益受損，指示交通局積極辦理主動退費及相關防範作為。

交通局將優先辦理溢繳超過1000元以上的案件寄送退費通知單、新開立的停車單或智慧停車柱會加註辦理退費通知、另停車管理資訊網及台南好停APP均可查詢有無重複繳費的機制。

市長黃偉哲表示，隨著科技發展，停車費繳納提供多元管道如超商臨櫃、多媒體機、行動支付、銀行或電信業者代扣、網路線上繳費等，但在便民的同時，民眾如果一不注意使用不同管道繳費，就會發生重複繳納停車費情形，經本府統計近5年內總計重複繳費共17萬筆、金額達700萬元，交通局將逐步退還給民眾，另外除了積極退費，也研議防範機制，避免重複繳費不斷發生。

交通局局長王銘德指出，為了將民眾重複繳納的費用退還，本局自即日起將推出三項措施：（一）針對累計重複繳費1,000元以上案件優先，主動寄發退費通知單至車主登記的車籍地址，收到通知的民眾可依照通知單上方式辦理退費，陸續再針對其他金額案件逐步寄發；（二）如果該車牌有重複繳費情形，於新開立的路邊停車繳費單及智慧停車柱上，將同步顯示「本車有重複繳費請來電洽辦」提醒資訊，收到資訊的民眾可再洽本局辦理退費；（三）於交通局停車管理資訊網(citypark.tainan.gov.tw)及台南好停APP提供查詢功能，民眾可查詢是否有重複繳費情況，再據以辦理退費。

局長王銘德表示，因為過去幾年累積重複繳費案件眾多且金額龐大，將採逐步寄發方式通知，未能即時通知到的民眾也可利用網站查詢功能，或致電本局詢問(06-2136544、2141798、2138172)，避免等待。另因預期退費案件眾多，需要時間處理，本局將秉持一毛錢也不會少退的精神辦理，還請民眾耐心等候。

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