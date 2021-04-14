黃偉哲帶台南鳳梨乾請蔡總統品嚐　強調還要送給即將來台訪問的陶德

▲台南市長黃偉哲帶一批鳳梨乾到台北中常會宣傳，不僅請蔡總統品嚐，更強調也要請即將來台訪問的美國總統拜登好友、美前參議員陶德分享。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南生產的鳳梨乾，經美國前國務卿蓬佩奧在個人推特上分享食用心得後，已成為最火紅的台南農特產品，台南市長黃偉哲除寄一箱果乾等商品給蕭美琴外，14日下午更帶一批果乾到台北中常會宣傳，不僅請蔡英文總統品嚐，更強調也要請即將來台訪問的美國總統拜登好友、美前參議員陶德分享。

民進黨14日下午召開中常會，台南市長黃偉哲特地從台南帶了100包的台南鳳梨乾，準備讓中常委們大啖「蓬佩奧吃的鳳梨乾」；黃偉哲打趣地說，希望蓬佩奧跟中常委立委蔡易餘，吃的時候還是要注意一下體重，他也請前來採訪的媒體記者品嚐。

黃偉哲帶台南鳳梨乾北上，適逢美國總統拜登的好朋友，美前參議員陶德，預定14日下午抵台訪問，有媒體記者詢問，「會不會也想讓跟蓬佩奧不同政黨的陶德，也品嚐一下台南這款鳳梨乾？」，黃偉哲回說，他會請外交部代為轉送陶德，他也沒放過這次替台南鳳梨乾宣傳的機會。

黃偉哲表示，他決定要寄好幾箱的台南鳳梨乾，去美國台灣代表處給大使蕭美琴，請她幫忙做台灣的最好的行銷，尤其是台南的水果。

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