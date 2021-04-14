立院排審國務機要費除罪化　時力遺憾：反對個案式修法

▲前總統陳水扁。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會15日排定審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，時代力量表示遺憾，並強調不會接受個案式的修法、更不會支持，也請立法院全體委員三思，勿忘2013年《會計法》修惡的慘痛經驗，別再重蹈覆轍。

立法院財政委員會15日將審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，明定民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

對此，時代力量14日晚間發布新聞稿表示，有關立法院財政委員會將於4月15日審議《會計法》第99條之1修正草案一事，時代力量反對《會計法》修惡的惡例延續。

時代力量指出，2013年5月31日，立法院於會期最後一天深夜偷襲，三讀通過《會計法》第99條之1修正草案，當時的朝野黨團經過密室協商，將民代貪污除罪化，對我國民主法治造成嚴重傷害，成為一個任何事後修法都無法彌補的個案式修法惡例，也被輿論稱為「顏清標條款」。

時代力量說，所幸這樣的惡法在社會輿論極度反彈之下，兩大黨紛紛道歉，行政院最後提出覆議，立法院在6月13日的臨時會上以110票對0票，推翻5月31日的三讀決議。

時代力量強調，時力在2016年進入國會後，就把「國會透明化」、「破除密室協商」作為重要訴求，其中一個關鍵，就是為了避免2013年《會計法》修惡這樣個案式、偷渡修法再次發生。

時代力量說明，本次排入財政委員會審議的修法草案，其實在第九屆時就曾提出，而在草案溝通過程中，時代力量本於反對個案式修法的立場，當即表明反對，最終草案未排入委員會討論的議程之中。

時代力量表示，如今這樣的草案再現，並將被排進委員會審議，時代力量深表遺憾，並再次申明不會接受個案式的修法、更不會支持，也請立法院全體委員三思，勿忘2013年《會計法》修惡的慘痛經驗，別再重蹈覆轍。

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