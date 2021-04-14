立院明排審「國務機要費除罪化」　柯建銘：民進黨該處理的時候

▲前總統陳水扁。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院財政委員會15日排定審查《會計法》條文修正草案，因事涉國務機要費除罪化，遭國民黨批評是為前總統陳水扁脫罪。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘14日表示，國務機要費的修法不管何時提出，國民黨一定都會反對，他認為這是轉型正義的問題，也是民進黨該去處理的時候。

立法院財政委員會15日將審查民進黨立委蔡易餘等人所提《會計法》第99條之1條文修正草案，由於觸及國務機要費除罪化議題，國民黨立委賴士葆等人質疑這是針對性立法，揚言絕對反對。

根據蔡易餘所提《會計法》修正草案，明定民國95年12月31日以前各機關支用的機要費、特別費，其報支、經辦、核銷、支用及其他相關人員的財務責任均視為解除，不追究行政及民事責任；如涉刑事責任者則不罰。

據了解，民進黨團14日下午於中央黨部召開「會前會」，與會者包括柯建銘、民進黨團幹事長劉世芳、民進黨團書記長羅致政，以及民進黨團財政委員會的立委，決定民進黨團有必要因應，希望能夠「就制度論制度」。

柯建銘表示，國務機要費除罪的修法不管何時提出，國民黨一定都會反對，他認為這是轉型正義的問題，也是民進黨該去處理的時候，希望財政委員會能夠順利審查，民進黨團不會因為國民黨團嗆聲就不處理。

羅致政表示，國民黨沒有必要因人修法，國務機要費本來就應該回到制度面討論，尤其特別費早在2010年國民黨執政時期就已經通過修法除罪化，「國民黨不要因為跟阿扁有關就無限上綱」，回到制度面探討才是正確的方式，呼籲國民黨就事論事、回到制度面探討。

蔡易餘受訪時則說，國務機要費除罪是給總統、行政首長彈性，當初在2011年特別費除罪時，很大的原因是前總統馬英九被起訴，這是一個橫跨藍綠的歷史共業，當時是國民黨刻意只把特別費除罪，而把國務機要費刻意排除。

蔡易餘認為，這次的修法不應該因人而異，而是應該一視同仁，尤其是陳水扁的案件跟國務機要費一點關係都沒有，早在更一審就已經判決無罪、最高法院駁回，所以未來國務機要費無罪的機會很大，當年國民黨刻意要修理陳水扁，身為執政黨有必要將法規一致化。

其他人也看了這些...

►蔡英文15日接見拜登超級好友陶德 總統官邸設晚宴款待

►美國3月主動通知派拜登摯友訪台 細緻經營台美關係手法曝

►史坦柏格超友台！曾訪陳水扁、馬英九 蕭美琴還住過他家2週



►振興一下我們的美麗