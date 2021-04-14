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台女博士生韓國遭撞死判決出爐　母淚喊酒駕男：你一生要記得她的臉

記者翁伊森／嘉義報導

在南韓攻讀博士的台灣女學生曾以琳，2020年11月在首爾街頭被酒駕者撞死，首爾中央地方法院14日一審判處52歲金姓肇事者有期徒刑8年，較高於原先檢方所提出的6年徒刑。曾以琳父母得知該消息表示，對於判決雖不滿意但沒辦法只能接受，希望酒駕者能不要再破碎他人家庭，韓國可以減低酒駕機率。

▲曾慶暉夫妻回應韓果法院判決。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲曾慶暉夫妻回應韓國法院判決。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉28歲女兒曾以琳車禍意外引發全民關注，除了院方同仁更有民眾主動發起向韓國總統府青瓦台「國民請願」問政平台的連署活動，短短5天就有超過20萬人響應，順利達到官方門檻。

▲少年父親不相信自己孩子會尋短 。（圖／記者翁伊森翻攝）

對於今姓肇事者被判處8年徒刑，曾慶暉夫婦透過影片發表看法，曾表示，感謝所有認識不認識的朋友過程中的幫忙，對於判決不滿意卻沒辦法只好接受，希望能警惕酒駕的人不要再破碎別人家庭，也希望法官、檢察官體驗這樣的痛苦，以後韓國盡量減少酒駕的問題，可以挽救很多可能會破碎的家庭。

曾母表示， 對於她青春美麗善良的女兒愛人、愛上帝朋友、父母，寶貝了28年的孩子，因為他的自私殺死了我的女兒，善良美麗善良孩子變成躺在地上支離破碎血流滿面，請你記得她的臉，一生要記的懺悔悔改，不要忘記以琳的犧牲。

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關鍵字：

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