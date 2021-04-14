媽祖鑾轎真的會自己動嗎？　兩派網友掀論戰

▲媽祖鑾轎。（圖／翻攝白沙屯拱天宮）



記者邱茀濱／綜合報導

媽祖鑾轎到底會不會自己動，一直都是討論度熱烈的話題。一名網友表示，他認為轎班應該把神轎放下，讓大家見證一下奇蹟，甚至因為此說法與長輩們爭論一番。貼文一出，再次掀起網友正反論戰。

男網友在臉書社團「爆怨2公社」PO文說，對於媽祖身神轎會自己動「我是沒有不相信啦！」但卻很疑惑為何轎班不把神轎放下來，讓大家見證奇蹟，「要放任聖母娘娘被不信者恆不信」。

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原PO為此和長輩們爭論，甚至被臭罵「對媽祖不敬」，但他卻認為「媽祖慈悲為懷又很親民，表演給大家看一下難道她會介意」，並強調信神明與相信神轎會自己動，在邏輯上根本就是兩回事。

貼文掀起網友熱烈討論，有人認為「不信就不信啊！但是公開講就會被當成異端，宗教就是這樣，不信跟不敬是兩碼事吧」、「一句話，神明是放在心中敬仰的」、「玩過筆仙嗎？我個人是保持著尊敬的態度」、「信的人信，不信的人就不信，每個人心裡有底就好」。

但也有人說，「裝睡的人叫不醒，沒人抬自己動我才相信啦」、「就是拜個心安的..凡事還是講求科學」、「顯卡沒有驅動程式會動作嗎」、「不這樣操作神棍哪有解釋的空間」、「有些時候是人在造神」。

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