半夜開車到八卦山公墓　南投女情緒激動欲自殘！警火速奪刀

▲女子半夜獨自在車內意欲輕生，被警方及時阻止。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市一名女子深夜獨自開車到八卦山區，意圖尋短，警方獲報後派員搜尋，總算在公墓旁發現女子獨坐車內，且一度情緒激動取出刮鬍刀片要自殘，所幸被警員迅速奪下，隨後轉通報消防隊將女子送醫，化解一場可能的不幸。

南投分局指出，鳳鳴派出所警員羅暐智、林建成於日前深夜時分接獲這起自殺通報案件，但報案人不知明確地點，只知道當事人在附近山區，情況急迫；員警立即前往通報地點附近進行地毯式搜尋，終於在八卦山區公墓路邊發現通報車輛，駕駛座上有1名女子，緊閉車門、不發一語。

2名員警於車外不斷叫喚、想盡辦法柔性開導，終於勸服女子打開車門，但依舊不願下車，員警於是先將車鑰匙取出、避免危險，並連繫其家屬和男友到場，此時女子突拿出鋒利的刮鬍刀片準備自傷，員警及時發現並火速將刀片搶下，女子情緒好不容易平復，才讓員警以巡邏車載回家。

▲女子（右）半夜獨自在車內意欲輕生，被警方及時阻止。（圖／民眾提供）

未料進家門前，女子情緒又轉為激動且不斷有失控行為，員警與家屬討論後，由家屬通知119請救護車將女子載往醫院就醫，排除危機，家屬也2位警員的義舉表達衷心感謝。

警方呼籲民眾，透過「守門123步驟」─1問、2應、3轉介，一起成為自殺防治守門人。

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