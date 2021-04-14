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同學母女輕生兒子陪葬　少年父質疑被下藥：我要知道真相

▲少年父親不相信自己孩子會尋短 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲邱姓少年父親不相信自己兒子會尋短。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市劉姓婦人與15歲陳姓女兒及女兒邱姓男同學日前被發現住處輕生，最終劉婦與邱姓少年送醫不治，陳女還在加護病房，檢警14日上午解剖相驗初判死者是一氧化碳中毒。對於解剖結果，邱男父親指兒子從沒尋短念頭，懷疑過程遭下藥，直說「要知道真相」，法醫也將進一步採驗邱姓少年體內是否含藥物反應。

據了解，劉婦及讀國二的陳姓女兒以及其邱姓男同學，10日晚間曾一起帶著披薩等餐點回到國華街住處，隨後陳姓少女手拿一包東西進到屋內，3人就沒有再出門，隔天鄰居也因為聽到不停的水流聲才報警。而案發當時劉婦及女兒倒臥浴室地板，邱姓少年則躺在床上，3人身上都無明顯外傷，卻也沒留下遺書，但卻在少女手機拍下劉婦服藥輕生畫面，甚至傳訊給其他同學，表示當對方看見訊息自己也已離世。

稍早劉婦的陳姓丈夫也參與解剖，他透露妻子有憂鬱症，已看病吃藥好一段時間，妻子曾詢問兒子是否一起尋短，兒子說「要考慮」才打消念頭，妻子甚至灌輸女兒輕生等負面想法，因此對妻子帶女兒輕生，他一點都不意外。

至於邱姓少年父親則直言，兒子不會尋短，更不會因為一個女生輕生，但若發現情況不對(指邱姓少年)應該會想辦法逃跑，「不可能一個正常人躺在那裡都不動！我只要一個真相。」檢警將等陳姓少女意識較清楚，再做進一步詢問、還原整個過程，也將查驗邱姓少年手機確認是否被強迫或下藥。

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