21歲正妹當小三遭肉搜！5天後「白骨化」慘死　曾被正宮當街暴打　

▲21歲小三死前曾被正宮當眾暴打。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

21歲的河南周口女孩何靚（化名），2016年8月20日凌晨從當地一家飯店所在大樓的5樓墜下，直到多天後才被發現。她死前被爆與胡姓有婦之夫戀愛，被正宮當眾暴打，捉姦影片在當地更廣為流傳，隨後遭遇網路霸凌……。後來，隨著警方的調查，母親何慧英這才了解到，平時文靜的女兒遭遇了什麼？

據《極目新聞》報導，時間回到2016年8月19日，自從何靚跟家人說手機出問題，有事通過微信留言後，何慧英就和女兒失去聯繫，之後更覺得事情不妙，開始尋找女兒的下落。

直到24日，何慧英接到女兒的死訊。當天上午10時，有人在當地一飯店所在大樓的2樓陽台上發現一具女屍，因為陽台外有廣告牌，並且通道非常狹窄，直到有人聞到了異味，才發現屍體。通過遺物確定，死者就是何靚。驗屍報告顯示，死者是高墜嚴重受傷又未被及時發現，從而導致其疼痛休克最終死亡。

飯店工作人員講述了何靚出事前的狀態，8月17日，何靚入住飯店，8月18日，清潔工打掃房間時發現，「地上有很多啤酒瓶，隨意扔在地上，還散落著一些有包裝袋的零食……，」次日再去打掃房間時仍是如此。

飯店經理後來回憶，20日凌晨，他曾聽到有東西碎裂的聲音，出門查看後，發現是隔壁一家商店門口的瓷磚掉了，當時還以為是自然脫落，直到發現屍體，他才意識到聲音是墜樓引起的。

當時正值夏季，等有人發現何靚時，她「頭面部近白骨化」。警方在大樓5樓天台上找到了何靚的手機，勘察了現場之後，排除了兇殺可能。

▲母親還是想不通，是誰逼死了自己女兒。（圖／翻攝自上游新聞）

女兒為何走上不歸路？何慧英回憶，在女兒失蹤以後，她多方打聽孩子下落時才知道，女兒和胡男關係不正常。當時，她也曾向胡男打聽過女兒的下落，但胡男表示他也聯繫不上何靚。

胡男原為周口某銀行扶溝支行行長助理，比何靚大8歲。兩人認識之前，胡男已是有婦之夫，還有一個兒子。何靚入住飯店時，兩人是一起開的房。在房間內，警方還發現一雙鞋，正是胡男的。

胡男事後告訴警方，2014年上半年，他經過朋友介紹認識了何靚，過了大概10個月，兩人發生了關係，隨後何靚曾提出與他結婚，但他沒同意，當天幫何靚開了房之後，就隨公司到外地參加培訓。胡男還承認，兩人交往過程中，何靚懷孕過3次，不過都流掉了。

何慧英也透露，2014年，女兒經人介紹，在暑假時到一家茶樓打工，這家茶樓正是胡男開的，可是女兒一直沒有將和胡男的關係告訴過家人。

其實，在何靚走上不歸路的前幾天，她還遭遇了一場網路霸凌。何慧英說，事後她才知道就在8月15日，在周口市太康縣一家飯店裡，胡男妻子曾經打過女兒，而且有人將當時的影片上傳到網上，女兒因此備受打擊。據警方調查，8月15日中午，胡男妻子在一家飯店看到了胡男和何靚，正宮隨後和何靚發生爭吵，更毆打了對方。

據正宮的說法，當天她和朋友在一家飯店打麻將，下樓買水時，看見胡男與何靚出飯店，雙方隨後爭論了幾句，發生衝突，後來胡男及其母親都趕來了現場。兩段外流的影片中，其中一段是何靚一邊哭，一邊被兩名女子圍著，她試圖遮著自己的臉，另外一名女子試圖掀開何靚的長髮，何靚在掙扎。另一段影片中，何靚的頭髮被人揪住，臉龐清晰可見，滿臉淚水。

至於誰拍的影片，無人知道。但影片出現在網上，有人認出了何靚，跟她聯繫。「妳原來是喜歡當小三啊……，我給妳8000元一個月，包養妳，」何靚曾收到多條這樣的侮辱簡訊。

胡男曾告訴警方，影片在「微信朋友圈都傳開了，她的熟人都跟她聯繫，她沒法在當地繼續生活了……。」20日當天，她還表示要跳樓。那時，參加單位培訓的胡男一直在微信上勸說何靚，不要在意網上的說法，不要輕生。胡男還讓楊姓朋友到飯店勸說照顧何靚，但當晚何靚卻告訴胡男自己被楊男性侵了。

楊男對此否認，警方也沒有找到何靚受到侵害的證據。胡男告訴警方，何靚很沒有安全感，這樣說是想讓他關心自己。據了解，此事發生後不久，2016年11月，胡男和妻子離婚，後來辭去銀行工作，外出打工。

是誰把女兒推向了死亡？何慧英說不清楚，多年來，她一直申訴，希望能弄明白。

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