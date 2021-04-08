父母離婚棄養！3未成年弟妹「只靠20歲長姊」　她不堪重負走絕路

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▲20歲女撫養3弟妹，不堪重負走絕路。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名20歲女孩近日跳河企圖自殺，所幸被及時趕到的警察救起。她獲救後透露，自己長年獨自打工養活兩個妹妹及一個弟弟，因壓力太大不止一次想過自殺。網友看後怒斥稱， 「這父母只生不養嗎？姊姊做錯了什麼，簡直太慘了！」

事發於3月23日上午，杭州有人報警稱，「有一個女的跳河了！已經暈在水裡了。」警員趕到現場後，看到一名身穿藍色上衣、淺色牛仔褲的女子在河面上漂浮著，半個身子泡在水中。

警員隨即下水救人，幸好女子所在的位置靠近岸邊，在群眾的幫助下，所有人合力，連拉帶拽終於將女孩成功救了上來。

所幸救援及時，女孩經初步檢查並無大礙。她透露，自己是雲南宣威人，很小的時候父母就分開了，而且離她而去，她有兩個妹妹和一個弟弟，最大的妹妹也才12歲，家裡只剩下祖父母，於是她十多歲就擔起了養家糊口責任。

女孩稱，她賺不了多少錢，自己也過得艱難，現在在杭州一家百貨賣衣服，一個月只有幾千元（人民幣，下同），這次想不開是覺得生活壓力太大了，實在受不了。她不止一次想過自殺，還展示兩隻手腕上數十道刀疤，有的傷痕還很新，令人觸目驚心。

警員得悉女孩悲慘身世後苦勸，「妳也要量力而行，按照妳的能力去掙錢，沒有過不去的坎，好不好？但不要輕易的把自己的生命不當回事，生命只有一次，所以一定要珍惜...。」

網友看後紛紛怒斥這對沒責任心的父母，「長姊如母這個詞真的是一個沉重的枷鎖」、「父母離婚，憑什麼不養自己生的孩子」、「有些人就不配生孩子，沒能力還跟豬似的生了一個又一個，毫無責任感」、「20歲自己都養不起的年齡要養四個人，誰能扛得住」、「養弟弟妹妹不是她的義務，誰生就誰養，養不起別生好嗎」。

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