屏縣18-24歲自殺數上升　衛生局開設34個「心靈加油站」供諮商

▲屏東縣政府衛生局外觀 。（圖／截取自Ｇoogle map）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣18-24歲自殺通報統計從2018年127人次增加至2020年208人次，顯現此年齡層自殺人數有上升的趨勢。為維護青年心理健康，衛生局開設34個「心靈加油站」諮商據點，提供就近性服務，期許透過諮商服務，分擔並釋放青年心理壓力，活出快樂人生。

衛生局表示，2020年該族群對心理諮商服務整體滿意度高達96.7%；另從諮商感受量表中發現：「心理諮商能幫助我」達94.2%、次之為「晤談能降低其焦慮不安感受」達93%及「提升問題解決能力」達90.4%，顯示適時提供心理支持，不僅能降低壓力所衍生身心疾病機率，更能讓茫然無助，處於黑暗的青年有道指引的光。

衛生局局長施丞貴表示，心理諮商服務是提供青年重要心理依靠好所在，陪伴其渡過心理低潮危機、傾聽對生命困惑的吶喊。縣內青年族群尋求諮商人次從2018年74人次增加到2020年144人次，成長將近2倍。青年心理危機亟需重視，根據過往諮商資料分析，諮商求助問題以人際關係及生涯議題為最多，此亦是青年自殺的主因。

青年面臨家庭、職場、社會等重重壓力，推動心理健康工作為當前重要的任務，衛生局將持續深入社區心理諮商服務，以提升青年心理韌力，鼓勵青年適時求援，培養健康生活型態，重新找回心自我，如有心理困擾可致電08-7370123或預約免費心理諮商服務（網址：https://reurl.cc/a58WAG)。

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