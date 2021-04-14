少年沈迷遊戲「拿刀逼母PK」　被鑑定精神異常…母怒告遊戲公司

▲小明的母親被打得全身是傷。（圖／翻攝紅星新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

北京18歲少年小明（化名）沈迷網路遊戲，不出門、不洗澡，也不上學，還經常毆打父母，甚至拿刀逼母親玩「對戰遊戲」。小明後來被醫院鑑定為「精神二級殘疾」，必須入院治療，母親認為是網路遊戲所造成，於是向遊戲營運商騰訊提告索賠。

根據《紅星新聞》報導，小明的母親表示，兒子12歲時（當時為2015年）首次接觸到網路遊戲「地下城與勇士」（DNF），起初只是每天玩1至2個小時，但後來逐漸沈迷，不理髮、不出門、不洗澡，也不上學，除了吃飯與睡覺，其餘時間全都在玩遊戲，高中也只讀了一個月就輟學。

小明的母親指出，她與丈夫只要試圖阻止兒子玩遊戲，兒子就會摔東西、砸玻璃，若不給兒子錢儲值遊戲，還會被兒子毆打，且有幾次非常嚴重，一次是她被拿刀割傷了臉頰，一次是丈夫被拿鐵鎚打到頭部破裂出血，還有一次兒子放火燒了家裡的院子。

▼少年沈迷網路遊戲。（示意圖／記者蔡紹堅攝）



小明的母親還說，最可怕的是，兒子會拿刀跟她說要玩「對打遊戲」，她非常害怕，只好套上一個紙箱再跟兒子玩，「那是真刀，我很害怕，而且玩的時候，他還會一直說『打死大BOSS就能升級了！』」

由於小明的行為越來越誇張，似乎已經分不清現實與遊戲，母親決定將他帶往醫院檢查，最後小明被鑑定為「二級精神殘疾人」，需持續入院治療，並服用精神分裂類藥物「氯丙嗪」。

小明的母親認為，兒子會有精神方面的狀況，與網路遊戲有很大的關係，於是在近日向遊戲營運商騰訊提告索賠，並在訴狀中提到，「遊戲未建立有效防沉迷系統，對未成年人未進行保護，不監控充值金額和次數，未告知家長未成年人消費，使原告完全沉迷，並造成嚴重精神疾病，應對其造成的損失承擔賠償責任。」

不過，上海市精神衛生中心的醫生陳依明認為，不能簡單認定孩子目前的精神疾病就是沉迷遊戲直接導致，「一般而言，患上某一項精神疾病，都難以歸咎於某一個簡單的原因，大多數是多方面綜合因素形成。」