與人夫「線上結婚」嗲傳夢中等你～　網遊小三挨告喊冤：臉都沒看過...法官說話了

▲葉姓女子與人夫陳姓男子在線上遊戲「結婚」，互稱老公老婆，遭陳妻提告侵害配偶權。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

記者徐愷昕／台中報導

陳姓男子2011年與妻結婚，婚後第8年他在網路遊戲認識了一名葉姓女子，2人經由網路也產生曖昧情愫，不只在網路上以「老公老婆」互稱，同時也透過遊戲所設計的機制「線上結婚」。對此，陳妻認為老公外遇，氣憤提告。法院審理時葉女喊冤，表示自己跟陳男現實生活中根本沒見過面，不過法官19日審結，仍判葉女需須賠償1萬元。可上訴。

人夫陳男2019年9月在某網路遊戲認識葉女，2人時常相約連線，私下也會透過LINE聯繫。陳妻一日於老公手機發現，2人不僅深夜還是清晨都能聊，且談話中除了以老公、老婆互稱，也會傳送「別太想我嘿」、「夢中等你」、「真的有妳真好」、「有老公更好」等曖昧對話，甚至葉女還會不時發送私人生活照並報告行蹤，2人形同情侶。對此，陳妻認為自己配偶權遭侵害，向小三提告求償80萬元。

台中地院審理時，葉女否認與陳男偷情，她辯稱「線上結婚」僅是為了獲得寶物加成，至於互稱「老公老婆」，同樣是受遊戲「結婚機制」設定而來。葉女再稱，遊戲過程中，她從麥克風都可以聽出來陳男老婆有時會在旁陪同，故她與陳男聊天多半是開玩笑，強調彼此是盟友關係。

法庭上葉女主張，她現實生活中從未見過陳男，連對方年齡、外表、住所都不知道，根本就沒有侵害配偶權的事實及行為。但法官勘驗雙方對話紀錄後，認為陳男與葉女確實有逾越一般男女正常交往的精神外遇情形，故不採信她說詞，審結衡量雙方經濟能力，判葉須賠償陳妻1萬元。全案仍可上訴。

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