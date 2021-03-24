警察玩網路遊戲遇損友　上酒店刷卡+掏錢幫交保…控詐180萬結局曝

▲警察幫友人刷卡付酒店費、陸續借款180萬元，討不回來就提告詐欺。（示意圖／記者張一中攝）

記者劉昌松／台北報導

新北市郭姓警員前年想透過陳姓男子追討債務，結果郭警的債沒討回來，卻多次幫陳男刷卡付酒店費、還到地檢署幫陳男繳交保釋金，連自己小額信貸的錢也被陳男借走，郭警陸續借了180萬元拿不回來，怒控陳男涉嫌詐欺、恐嚇，但台北地檢署檢察官調查，郭是警察，可自行決定是否借錢或代墊消費，因此處分不起訴陳男。

北檢調查，郭姓警員在新北市警局任職，2019年10月間，因為玩網路遊戲認識陳姓男子，因為聊得來，在現實生活中也相約見面，郭警表示另名網路遊戲玩家欠他約30萬元，陳男表示可以代為追討，並先向郭警借50萬元。

之後陳男說要幫忙找道上兄弟處理債務，郭警因此先後4、5次到酒店，以刷卡方式幫忙付了酒錢，後來陳男自己因為涉及詐欺案，被士林地檢署檢察官諭令交保，郭警還曾親自到地檢署幫忙繳保金，救出陳男。

2019年底，郭警以信用卡小額貸款50萬元，絕大多數又被陳男以急需用錢為由借走，直到2020年初，郭警才越想越不對，打電話要求陳男還款共180萬元，卻遭對方惡言相向「找人處理你」，因此決定提告陳男詐欺、恐嚇等罪。

但檢察官調查，陳男借款簽的借據上，都有據實簽上真實身份證字號、姓名等資料，且始終保持聯繫，與一般拿到錢就神隱的詐騙不同，郭可自行決定要不要借錢或幫忙墊付消費時，卻親自到酒店刷卡，甚至到地檢署幫忙辦保，看不出陳男有施用詐術。至於電話中恐嚇部分，郭警在錄音中也是大喊回話「直接去警察局就好啦」，更看不出有害怕的樣子，因此處分全案不起訴。

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