9歲童噴1萬元買網遊「貝殼幣」　父母提告！電競公司要吐錢

▲桃園一名9歲男童2019年間進入超商購買多筆遊戲代幣花了1萬元，父母知情後氣炸提告電競公司及超商。（示意圖／pixabay）

記者徐愷昕／桃園報導

桃園一名9歲張姓男童，2019年間多次到家裡附近的超商購買網路遊戲內的虛擬「貝殼幣」，前後總計支出1萬元。張童的父母發現後相當傻眼，怒向超商及電競公司提告，要求兩方返還不當得利。法院審結判超商免賠，但電競公司需退還1萬元。全案確定。

年僅9歲的張童2019年11月14日至12月7日間，陸續拿著現金至家裡附近超商的i-bon，購買玩網路遊戲中會用到的「貝殼幣」，11次下來總計花費1萬元，當中單筆最高價竟要1400元。

張童父母知情後，為了拿回兒子「亂花」的1萬元，直接上法院提告，法庭上他們主張兒子尚未成年（未滿20歲），故在法定代理人允許前，此買賣契約應處效力未定的狀態，現在他們拒絕同意，訂單則屬無效，對此，請求超商及電競公司需返還該筆訂單的不當得利1萬元。

桃園簡易庭審理時，超商強調自己只是提供i-bon多媒體事務機，貝殼幣的所有權為電競公司所有，故此買賣契約單純僅成立於張童與電競公司間，與他們無關；電競公司則指出，張童雖未滿20歲，但仍屬「限制行為能力人」，若是購買生活日常必需品，是可以不用經過法定代理人同意的，強調貝殼幣屬日常生活所需之物。

一審法官認為，張童在一個月內陸續花費1萬元購買貝殼幣，已超乎一般家長可得預期的程度，且這筆訂單也未獲法定代理人知悉同意，最後判電競公司需返還1萬元，超商則免賠。

案經上訴，二審電競公司拿出會員系統的服務合約，表示僅願退還張童「尚未使用的貝殼幣費用」，以男童遊戲中僅剩的1顆鑽石下去計算，相當台幣0.26元，不過桃園地院認為原判決並無不法，且購買遊戲幣也非9歲童日常所需的花費項目，審結維持原判。全案定讞。

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