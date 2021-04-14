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她擁「全世界最大臉頰」…曝光整型前素顏照！　網驚呆：以前很美

▲▼網紅擁有全世界最大臉頰，素顏照曝光。（圖／翻攝自IG／_just__queen_）

▲烏克蘭網紅安娜塔西亞號稱擁有「全世界最大」臉頰。（圖／翻攝自IG／_just__queen_）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭網紅安娜塔西亞（Anastasia Pokreshchuk）號稱擁有「全世界最大」臉頰，多年來她依靠整型不斷讓自己進化，而她日前無預警在Instagram貼出自己尚未整型前的素顏照，清秀臉龐讓網友大吃一驚，也引來兩方網友論戰。

根據《每日星報》報導，住在烏克蘭基輔的30歲網紅安娜塔西亞，原本就是模特兒的她在2016年開始迷上整型，不論是抽脂、豐胸、雷射還是削骨樣樣都來，甚至開始在她的臉頰上植入填充物，讓她的顴骨越來越凸大，甚至號稱擁有「全世界最大」的臉頰。

安娜塔西亞12日突然在IG貼出自己2018年時的照片，當時素顏金髮的她僅有做豐唇手術，看起來還有一絲清秀；她也貼上了自己現在的自拍照作為對比，並詢問粉絲，「你會選擇哪一個呢？」

這篇貼文也引方兩邊網友論戰，不少人表示，「無意冒犯，但前一張照片更好，我不反對手術，但你的顴骨真的太大了」、「第一張照片比較美」、「以前很漂亮」。但也有支持者說，「我對你的改變感到著迷」、「我一直支持你的特別」、「現在的你更美」、「你以前很漂亮沒錯，但這顴骨讓你脫穎而出，更加出名」。

安娜塔西亞透露，她從26歲開始嘗試在臉頰注射填充物，現在已經不知道多少次了，「在注射後我看到臉頰上的變化，我愛上了它們，我知道別人覺得它們看起來很怪，但我不介意。」

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