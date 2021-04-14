正妹網紅「爽嫁房產富二代」！綠帽男友大鬧婚宴　黑歷史連環曝

▲項思醒。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

一名ID為「時代尖兵」的微博網友4月13日晚發出一篇65頁的長文控訴，女友項思醒出軌多人，瞞著自己與富二代訂婚，在訂婚宴上被現場抓包後還將他送進了警局……。在該男子的自述中，他名為張科峰，是一家公司的CEO，雖然白手起家，但目前混得不錯，開豪車，名下有三套房，在杭州網紅服裝圈子裡小有名氣。

他所提到的女友項思醒，就是1996年9月1日出生的百萬粉絲網紅「醒醒or」。張科峰稱，他在2021年3月20日，經歷了人生中最恥辱的一天，和他同居長達2年半且多次見過父母的女友項思醒，在他毫不知情的情況下，在台州某酒店與另外一個男人（徐男）訂婚了。為此，幾人還鬧到了警局。

據悉，是張科峰朋友的朋友率先在台州酒店發現了項思醒和徐男的訂婚照片，兩人的合影就放在酒店的大門口。現場還擺著不少大金鍊子、大金鐲、翡翠玉鐲等各類聘禮，排場不小。

▲項思醒瞞著男友和富二代結婚。（圖／翻攝自微博）

得知了消息的張科峰「當時就懵了」，並立馬打電話質問項思醒，結果卻收穫了女方的又一次謊言「在給朋友當伴娘」。隨後，張科峰又聯繫了項思醒的家人，無果。

當晚，張科峰趕到了台州該酒店，到達現場後的他怒火中燒，直接衝向舞台大喊，「項思醒，妳給我出來！我們在一起兩年半了，今天妳訂婚我都不知道，妳要給我個解釋！」女方家人也不甘示弱，與徐男兩家約二三十個人直接將張科峰逼退至舞台角落，同時報警，將張科峰送入警局。

張科峰表示，整個過程中項思醒都不肯露面。而女方爸爸代表全家到公安局和張科峰交涉說，「反正這件事就已經這樣了，沒辦法改變了，你看著辦吧。」

▲項思醒擁有百萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

之後，張科峰還在長文中梳理了和項思醒戀愛的時間線，並曬出了兩人的聊天紀錄截圖，證實了戀愛關係。長文寫道，項思醒是他一手捧紅的，他為了項思醒砸了不少錢和資源，可謂是「傾盡所有」，因為他一直將項思醒當作共度一生的妻子看待，所以從不計較得失。

然而，他沒想到自己一心一意對待的「未來妻子」，卻在一邊和他交往同居，一邊又被父母安排與富二代相親，「這一切都是在項思醒的父母知道我與項思醒戀愛同居關係的前提下進行的。」

張科峰感嘆，對方是房地產富二代，家族更是當地建築行業有頭有臉的人物，不用工作便能坐擁上億元人民幣資產，「這也就是為什麼項家寧願知道玩火也要挺而走險的原因吧！」

▲項思醒回應。（圖／翻攝自微博）

項思醒之後在微博發聲明反駁，「最近傳播的造謠詆毀我的內容，全部都不屬實！發佈消息的惡畜已被警方逮捕控制！若再有罔顧事實的傳播者或詆毀者，我將維權到底！我本人從始至終都未以卑鄙的小人手段去製造輿論引導輿論，和一坨屎的較量只會讓事件發酵的更惡臭，我將全程以法律的武器保護自己。」

對於兩方的說法，網友們基本上都選擇相信張科峰所說的才是真相，並直指項思醒是「真時間管理大師」、「精彩到小說都寫不出來」。就連王思聰就親自下場評論，「我也來仰望一下高端玩家。」