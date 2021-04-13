修改衣服店休「阿媽去遶境！」超可愛　1細節起雞皮：轎子變色了

▲小朋友幫阿嬤畫公休公告，細節讓人一秒起雞皮。（圖／翻攝自路上觀察學院）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站去年曾報導《修改衣服撲空！「店休公告萌爆」阿嬤去遶境 萬人一看細節驚：神童》，沒想到今年也有公告！一位網友在臉書《路上觀察學院》貼出照片，只見店家鐵捲門上貼了2張粉色的公告，通知要修改衣服的顧客「4/9～4/21休息」，原因則是「阿媽（嬤）去遶境」，超精細可愛的插圖吸引7千多人按讚。

「路過，這孩紙（子）畫得好好……」這位女網友貼出照片，只見小朋友幫阿嬤畫了2張店休公告，首先都是通知顧客「修改衣服 4/9～4/21休息」，原因則是「阿媽（嬤）去跟大甲媽遶境」、「阿媽（嬤）去遶境！」

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有趣的是，2張公告配圖還不同，一張Q版阿嬤穿著桃紅色上衣配紫色長褲，頂著大太陽，戴上粉色帽子、背著肩背包，跟在大甲媽的轎子後開心走著，連臉上皺紋、招牌QQ捲捲頭都神還原。另一張的阿嬤則是穿上雨衣、包緊緊，因為畫上的天空下起了綿綿細雨，讓網友驚呼「連時事都畫進去了！」

照片一出，吸引近7500多人按讚，「好厲害哦！我28還不一定畫的出來」、「人物的形體、動作都很自然，連位置、比例也有著墨，這孩子以後一定是人才」、「不錯欸！視角距離都拿捏得不錯，連祈雨都畫進去了。」還有網友發現超猛細節，讓人忍不住一秒起雞皮疙瘩，「木頭因淋濕而變深色，細膩」、「還在想扛轎的沒穿雨衣，發現應該是兩截式雨衣，畫得好寫實。」

▼有網友認為，這跟去年畫的應該是同一個小朋友。（圖／翻攝臉書爆廢公社）