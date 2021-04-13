神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

▲這名75歲祖師爺級慣竊，趁著廟前擠滿信眾，準備下手行竊之際，遭民眾發現報警抓人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，11日晚間熱鬧展開，超過7萬信眾擠爆廟前廣場；1名75歲祖師爺級的林姓慣竊，趁機混入人群中準備行竊，周遭民眾發現後大喊抓賊，所幸通霄警分局早有安排防扒竊便衣員警隱於人群，當場逮捕這名老慣竊。

警方指出，11日晚間8點10分左右，有民眾高呼「有扒手」，現場便衣刑警小隊長陳永祥帶領小隊成員立即反應，上前盤查，當事人向警方表示，當時感覺「屁屁」遭觸摸，趕緊且抓住犯嫌的左手，這名林姓祖師爺扒手相當狡猾立刻將到手的新臺幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近香客目睹指認，讓林嫌無法狡賴。

▲林嫌立刻將到手的新台幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近其他香客目睹指認，讓扒手無法狡賴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調查，這名75歲的林姓慣竊，前科竟高達數10條，這次才剛混入人群準備「大展身手」時，就被當場被揪出，全案以竊盜現行犯移送法辦。警方強調，這次進香活動，警方除了執行交通疏導指引及為民服務工作外，也規劃便衣刑警於人群中注意是否有宵小意圖扒竊民眾財物，即時制止及逮捕，也希望民眾在參與活動時，留意自身財物安全。

▲▼警察志工們組成「防扒竊宣導團」隨時提醒民眾注意身上財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

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