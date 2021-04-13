　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

▲這名75歲祖師爺級慣竊，趁著廟前擠滿信眾，準備下手行竊之際，遭民眾發現報警抓人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲這名75歲祖師爺級慣竊，趁著廟前擠滿信眾，準備下手行竊之際，遭民眾發現報警抓人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動，11日晚間熱鬧展開，超過7萬信眾擠爆廟前廣場；1名75歲祖師爺級的林姓慣竊，趁機混入人群中準備行竊，周遭民眾發現後大喊抓賊，所幸通霄警分局早有安排防扒竊便衣員警隱於人群，當場逮捕這名老慣竊。

警方指出，11日晚間8點10分左右，有民眾高呼「有扒手」，現場便衣刑警小隊長陳永祥帶領小隊成員立即反應，上前盤查，當事人向警方表示，當時感覺「屁屁」遭觸摸，趕緊且抓住犯嫌的左手，這名林姓祖師爺扒手相當狡猾立刻將到手的新臺幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近香客目睹指認，讓林嫌無法狡賴。

▲▼林嫌立刻將到手的新台幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近其他香客目睹指認，讓扒手無法狡賴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲林嫌立刻將到手的新台幣5100元現金棄置地上想脫罪，所幸附近其他香客目睹指認，讓扒手無法狡賴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

經警方調查，這名75歲的林姓慣竊，前科竟高達數10條，這次才剛混入人群準備「大展身手」時，就被當場被揪出，全案以竊盜現行犯移送法辦。警方強調，這次進香活動，警方除了執行交通疏導指引及為民服務工作外，也規劃便衣刑警於人群中注意是否有宵小意圖扒竊民眾財物，即時制止及逮捕，也希望民眾在參與活動時，留意自身財物安全。

▲▼警察志工們組成「防扒竊宣導團」隨時提醒民眾注意身上財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警察志工們組成「防扒竊宣導團」隨時提醒民眾注意身上財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼警察志工們組成「防扒竊宣導團」隨時提醒民眾注意身上財物。（圖／記者黃孟珍翻攝）

Her今天推出「Apple iPhone 12，64G」5色可選市價26900元，特價24888元。

►重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折！痛坐路邊待援

ET快訊
捐款8.1億「僅3分之1」用在罹難家屬！網批政府善款他用
國道1號5車連環撞！　28歲男噴飛車外遭3車輾過慘死
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強成颱風「舒力基」　最新路徑曝
自強號險撞！柵欄升不到5秒又放下　男狂奔「拯救休旅車」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

怪手到底誰開的？檢調追太魯閣案　今借提李義祥、阿好釐清案情

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

夜騎單車打個噴嚏摔水溝成癱　三星鄉公所沒加蓋「國賠74萬」

最紅守望相助隊大叔「被停職1年」　里長代道歉：雙方都有錯

醉男搭公車碎念音量漸強「我向媽祖祈雨」　司機氣到直接開往警局

過馬路遭賓士猛撞…北市婦人當場彈飛「無生命跡象」！送醫搶救中

快訊／雄監管理員見哀號不送醫...私刑虐死受刑人！二審判決出爐

高雄男不堪脊椎骨刺折磨「神情詭異」跑上橋　警耐心勸說阻憾事

國1彰化5車連環撞1死1命危　轎車衝護欄人噴飛3車輾...疑進香回程

快訊／台南鐵皮住宅火警濃煙密布　警消救出1老婦

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖起駕！全場喊：進喔 萬人見「粉紅超跑出發」感動泛淚

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

怪手到底誰開的？檢調追太魯閣案　今借提李義祥、阿好釐清案情

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

夜騎單車打個噴嚏摔水溝成癱　三星鄉公所沒加蓋「國賠74萬」

最紅守望相助隊大叔「被停職1年」　里長代道歉：雙方都有錯

醉男搭公車碎念音量漸強「我向媽祖祈雨」　司機氣到直接開往警局

過馬路遭賓士猛撞…北市婦人當場彈飛「無生命跡象」！送醫搶救中

快訊／雄監管理員見哀號不送醫...私刑虐死受刑人！二審判決出爐

高雄男不堪脊椎骨刺折磨「神情詭異」跑上橋　警耐心勸說阻憾事

國1彰化5車連環撞1死1命危　轎車衝護欄人噴飛3車輾...疑進香回程

快訊／台南鐵皮住宅火警濃煙密布　警消救出1老婦

恩比德轟36分展力拚MVP霸氣　七六人18分痛宰獨行俠

3月對中出口額4527億創歷史新高　羅智強：蔡英文讓人精神錯亂

疫情封鎖太無聊！美國「UFO目擊案」大爆發　去年飆破7200件

跟隨大甲媽！黃敏惠偕年輕族群步行遶境　巧遇朱立倫

賴清德、林佳龍有苦難言！國民黨曝會議記錄：蘇貞昌冰凍台鐵報告釀災

立院三讀通過　勞保給付、年金均可開立專戶免遭強制執行

怪手到底誰開的？檢調追太魯閣案　今借提李義祥、阿好釐清案情

男患心臟病無力工作　潮警及時發動救援度難關

打AZ疫苗後24小時　台中社會局長發燒請假3局長不舒服

神威！白沙屯媽進香擠爆廣場　75歲「祖師爺慣竊」才下手就秒栽

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

社會熱門新聞

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

重機短褲黑絲妹「綠燈起步」摔倒　左膝遭壓骨折

妻遭擄殺　夫：對不起沒保護好妳

即／台北信義區驚傳墜樓　男子明顯死亡

啃老噁男盯上甜美人妻　縝密設局擄殺計畫曝光

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

獨／高雄深夜傳槍響！鐵皮屋大門一開「慶記」亂飛

高雄岡山掩埋場火警！異味狂竄市區

即／南投火燒山　魚池國中宣布停課不停班

白沙屯媽駐駕服飾店　員工爽翻像中樂透

南投無業男搶走71張刮刮樂！「中獎金額」讓網驚呆

柵欄升不到5秒又放下　彰化男狂奔「拯救休旅車」

女騎士擦撞違停車倒地　下秒遭大貨車輾爆頭亡

更多熱門

相關新聞

快訊／每年都來！白沙屯媽停駕追分國小　學生high翻

快訊／每年都來！白沙屯媽停駕追分國小　學生high翻

苗栗拱天宮白沙屯媽祖展開8天7夜的徒步遶境進香活動，今天（13日）上午10時許停駕台中市大肚區追分國小。許多信徒表示，「每年都會進去追分國小看小朋友」、「每年必去的學校」。

清晨5點17分！白沙屯媽「停駕第一站」被讚爆

清晨5點17分！白沙屯媽「停駕第一站」被讚爆

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

晃到大轎班都頂不住　白沙屯媽祖要去哪？答案揭曉

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

白沙屯媽駐駕服飾店　員工爽翻像中樂透

白沙屯媽駐駕服飾店　員工爽翻像中樂透

關鍵字：

白沙屯媽祖老竊賊失風

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

郭書瑤PO泳裝照「胸前點點疑走光」！

韓網狂轟「控制女」！徐睿知照常出席記者會

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

400元趕人！傳播妹被打槍大暴走

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」！高EQ笑回

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面