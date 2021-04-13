核廢入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝　10年內全球水域都遭殃

記者葉睿涵／綜合報導

日本政府13日拍板決定把福島核電廠的輻射汙水排放入海，引起當地漁民和周遭國家的強烈抗議。外媒最近引述德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心（GEOMAR）過去的研究指出，一旦日本排放福島第一核電廠的儲存核廢水，放射性物質將在57天內擴散至太平洋大部份區域，並對漁業與人體造成不良後果。

The #German Institute GEOMAR predicts that #Japan #Fukushima contaminated #Nuclearwastewater dumped will pollute half of the #Pacific Ocean in 57 days, adding that 3 yrs later, #Canada &the #US will be affected by the nuclear radiation pollution. pic.twitter.com/tBGFr7IhWs — Ambassador Deng Xijun (@China2ASEAN) April 12, 2021



綜合《每日經濟新聞》等外媒報導，GEOMAR過去的研究指出，一旦日本將汙水排入海中，靠近日本的沿岸水域，特別是福島附近將會首當其衝，受到影響。緊接著，放射性物質將在57天內擴散至太平洋大部份區域，7個月內隨洋流飄向南韓濟州島海域，並在340天內覆蓋整座日本海。

即使是遠在太平洋彼岸的美國與加拿大也難逃一劫，據估計，當地海域將在3年後受到核污染影響，而排放汙水的10年後，放射性物質將會蔓延至全球海域，不止對漁業造成影響，也會為人體帶來不孕、容易罹癌等不良後果。不少機構也在推特上po出GEOMAR的放射性物質擴散路徑，希望能藉此提高人們對此事的關注。

▲日本人民抗議政府將福島核廢水倒入海中的決定。（圖／達志影像／美聯社）

《共同社》報導稱，儘管日本政府強調，核廢水中殘留的放射性物質「氚」濃度將被稀釋至小於國家標準的四十分之一，但許多漁民仍認為，政府此舉將讓漁業的形象受損，進而對他們的生計產生影響，紛紛加入示威人群，舉牌向政府抗議，卻仍無法動搖政府排水的決心。政府表示，若排水後確實為漁業造成了實際損失的話，東電將對此予以賠償。

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