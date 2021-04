核廢入海「57天」太平洋GG！擴散路徑曝　10年內全球水域都遭殃

記者葉睿涵/綜合報導

日本政府13日拍板決定把福島核電廠的輻射汙水排放入海,引起當地漁民和周遭國家的強烈抗議。外媒最近引述德國基爾亥姆霍茲海洋研究中心(GEOMAR)過去的研究指出,一旦日本排放福島第一核電廠的儲存核廢水,放射性物質將在57天內擴散至太平洋大部份區域,並對漁業與人體造成不良後果。

The #German Institute GEOMAR predicts that #Japan #Fukushima contaminated #Nuclearwastewater dumped will pollute half of the #Pacific Ocean in 57 days, adding that 3 yrs later, #Canada &the #US will be affected by the nuclear radiation pollution. pic.twitter.com/tBGFr7IhWs