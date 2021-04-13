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台灣恐成衝突點！澳洲前防長稱中國「不友善」　印太戰爭隨時引爆

▲▼中國軍隊。（圖／CFP）

▲澳洲前國防部長派恩表示，中國自信而有能力，因此他們在印度太平洋地區發動戰爭的可能性劇增。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

澳洲前國防部長派恩12日受邀到阿德萊德大學（University of Adelaide），向畢業生進行演講致詞時提到，中國正快速崛起、發展成一個軍事大國，也讓這個國家在印度太平洋地區，發動戰爭的機率急劇上升，而在中國戰略態勢越發不友善的情況下，台灣很有可能將變成下個衝突點。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，派恩（Christopher Pyne）在演講中提道，「中國的戰略態勢已不再像從前那般友好」，讓美國及其盟友深感不適，「確實，中國是自信而有能力的，它們也從不羞於表現這點」，因此中國現在在印度太平洋地區發動戰爭的可能性，比他當初擔任國防部長時還要高。

「5年前，我會說這種可能性非常小，但現在我不得不說，這種可能性比當時大多了，這不是一場網路戰，而是一場真正的戰爭，它會帶來人員傷亡、軍事破壞，而雙方都將成為侵略和防禦的一方」，派恩強調，「這絕對不是危言聳聽，而是你我在未來5到10年內，不得不面對的問題。」

他也分析道，「美國目前仍是全球軍事經費最高的國家，其軍事費用佔了世界軍費開支的二分之一，但中國也不遑多讓，其國防開支在2021年將達到2100億美元（約新台幣6兆元），中國軍隊絕對有能力，與美國在印度太平洋和東南亞島鏈開戰，而澳洲正是這些國家的盟友之一。」

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