台灣恐成衝突點！澳洲前防長稱中國「不友善」　印太戰爭隨時引爆

▲澳洲前國防部長派恩表示,中國自信而有能力,因此他們在印度太平洋地區發動戰爭的可能性劇增。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

澳洲前國防部長派恩12日受邀到阿德萊德大學(University of Adelaide),向畢業生進行演講致詞時提到,中國正快速崛起、發展成一個軍事大國,也讓這個國家在印度太平洋地區,發動戰爭的機率急劇上升,而在中國戰略態勢越發不友善的情況下,台灣很有可能將變成下個衝突點。

據澳洲廣播公司(ABC)報導,派恩(Christopher Pyne)在演講中提道,「中國的戰略態勢已不再像從前那般友好」,讓美國及其盟友深感不適,「確實,中國是自信而有能力的,它們也從不羞於表現這點」,因此中國現在在印度太平洋地區發動戰爭的可能性,比他當初擔任國防部長時還要高。

It was a great honour and privilege to be awarded an honorary doctorate this morning by @UniofAdelaide. pic.twitter.com/5Mr6AA2Xpe