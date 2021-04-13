今年第4起！美田納西州高中「驚爆槍擊案」　1死1員警受傷

▲田納西州發生校園槍擊案。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國田納西州諾克斯維爾（Knoxville）12日發生校園槍擊案，當局指出目前已知1人死亡，1名員警受傷，其餘學生均未受到傷害；警方目前已經逮捕1人，尚未確定槍手是否也是學生。據了解，這已經是當地在3周內發生的第2起槍擊案。

綜合外電報導，諾克斯維爾警方表示槍擊案發生在東奧斯丁菁英高中（Austin-East Magnet High School），位在田納西州首府納許維爾（Nashville）東邊290公里。

警方指出12日下午3時15分趕抵現場，看見一名持槍的男性在校園內，但當警方靠近時，對方卻立刻開槍。警方當場將該名男子擊斃，其中一名員警則是受到槍傷，送醫後確定無生命危險，目前情況良好；另已逮捕一名男性，並明確指出「沒有其他槍擊受害者」。

BREAKING - Video shows suspect being arrested after shooting at Austin-East Magnet high school in Knoxville, Tennessee pic.twitter.com/EvVSNRktpi — Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 12, 2021

警方尚未公布死亡男性的身分，不確定對象是否為該校學生，或其動機為何，但認為其在校內時早已武裝完畢。該校校長表示，學生在事發時已經被迅速隔離，未涉入本次事件的所有學生，均被送回各自家中。

不過這已經3周內第二次，該校及學生捲入槍擊事件，不到3周前3名東奧斯丁菁英高中的學生在校園外遭到射殺，3人均搶救不治。該州議員麥肯錫（Sam McKenzie）也到校並發表聲明，「在我的社區內又發生了令一起恐怖的槍枝暴力事件，我不知道該如何表達我的難過。」

「這已經是今年來第4次在東奧斯丁發生的槍擊案，我們必須確保我們採取了每一個能採取的行動，確保我們能預防這些悲劇再次發生」，麥肯錫說道。

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