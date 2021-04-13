北京寵物醫院「貓客人比狗多」　名醫搭機出診成常態

▲北京芭比堂寵物醫院內，寵物醫生和護士正在替剛動完手術的貓進行檢查。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

2020年中國大陸城鎮寵物犬猫數量，突破1億大關，市場達2065億元人民幣（約合新台幣8960億元），在行業越趨規模化發展下，不只資本搶進，寵物醫院設備甚至比人還齊全，專精領域的「名醫」更是稀缺資源，頻繁搭飛機跨省出診、動手術也成為常態。

董軼是大陸獸醫臨床博士，1999年創立芭比堂動物醫院品牌，現為新瑞鵬寵物醫療集團副總裁、專科發展辦公室主任、眼科學科帶頭人，全中國大陸和他一樣擅長寵物眼科疑難病、複雜眼科手術的「名醫」僅約一掌之數。在日前受訪時，他向《ETtoday新聞雲》記者介紹大陸「寵物經濟」20多年來的發展歷程。

▲大陸寵物眼科醫學專家董軼。（圖／記者陳政錄攝）

董軼表示，以北京為例，寵物醫院行業最早約於1992、1993年出現，歷經限養、逐漸規範化後，2000年起進入發展期，到2015年資本進入，成為經濟新風口，加上2020年疫情，養寵物尤其是猫的需求大增，北京寵物醫院數量飛速成長。「1999年北京只有20家，現在約600到700家，都是合規的、有資質的，差不多翻了30倍。」

據《2020中國寵物行業藍皮書》，隨日益增長的情感需求、養寵政策規範化、居民經濟力提升，產業爆發式增長，如2019年天猫雙十一，貓糧超過嬰幼兒奶粉，成為最受歡迎進口商品第一，整體市場規模達2065億元人民幣；另餓了麼的2020年寵物外賣報告還揭露，「寵物外賣」訂單以年135%的速度成長。

對於大陸寵物主人的消費習慣，董軼分析，隨行業發展，還有更多寵主逐漸將寵物視為「家庭成員」，開始接受精准醫學、預防醫學概念，和做絕育、打疫苗，「以前可能養不久、感情不深，現在寵物活得更久、感情更深，寵物主人也越願意花錢治病，相對帶動醫院的投入。」

▲北京芭比堂寵物醫院內的檢測設備。（圖／記者陳政錄攝）

就新冠肺炎疫情的影響，董軼說，最直觀的一點就是大家不出門，遛狗不方便，但在家裡需要陪伴，所以養貓數量顯著增加，可能早期猫門診數量只有1成多，現在6成以上的門診都來自於猫。

談到「名醫」現象，董軼說，雖大陸寵物醫療行業，還沒有所謂的「專家指名費」，但寵主尤其在發達都市，確實比較願意為「家庭成員」支付更多費用，找有口碑的品牌醫院、預約專家動手術。

以他自己為例，採訪後當天下午就要到寧波出差，「約了四台手術」，平均一個月需要到兩、三個以上的外省市出差。董軼補充，很多人不太能理解，寵物醫療價格比人還貴，但替寵物進行電腦斷層攝影（CT）、核磁共振成像（MRI），或動手術時，要更加精密，事前準備也更多，加上案例數相對少、沒有醫保，均攤下來造成行業現況。

展望未來，董軼表示，後疫情時代，大陸寵物醫療行業下一步有幾個發展方向，如基於互聯網、大數據的預防醫學、遠端醫療應用，以及更多的與寵主溝通、提供學習教育。在醫院端，也從過往的全科，發展到以芭比堂所在的新瑞鵬集團為例，分為神經科、眼科、麻醉科、外科等15大專科，還能跨領域會診，涵蓋醫療保健、實驗室診斷等綜合服務。他說，大陸相關協會，正研擬推動寵物專科醫生的認證制度，這將對行業的發展，帶來一個「質的變化」。

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▼北京芭比堂寵物醫院內有近10個診間、還有MRI、CT設備，以及貓狗寵物住院區。（圖／記者陳政錄攝）