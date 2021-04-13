毛孩身後事　陸「寵物殯葬業」年增千家..滲透率僅0.5%

▲寵物是人類重要的朋友，也會面臨生老病死。（圖／達志／示意圖）

記者陳政錄／北京報導

大陸寵物經濟興盛，隨城鎮犬貓數量過億，不可避免的寵物「身後事」也備受關注。根據統計，去年前11月，中國大陸「寵物殯葬」相關企業家數爆增1200家，年增率447%，超過歷史總合，但值得注意的是，其消費滲透率僅0.5%，還有極大的「發展空間。」

根據大陸《動物防疫法》（2020年最新修訂版）第二十一條規定，染疫動物及其排泄物、染疫動物產品，病死或者死因不明的動物屍體，當按照國務院獸醫首長部門的規定處理，不得隨意處置。

▲大陸有些寵物墓地存在盜用土地的問題。圖為示意圖，非當事墓地。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

也就是說，若主人的寵物不幸病死，或是不明原因死亡，從環保、科學的角度來看，都需要接受妥善的身後事「無害化」處理；另一方面，對於自然死亡，或是非疫病死亡的寵物，由於人們越來越把寵物視為「家庭重要成員」、「朋友」，對於寵物殯葬業的需求也越來越大。

以大陸市場現況來看，雖還未有針對性法規、主管部門監管，但已經開始蓬勃發展，主要分為一般葬禮、樹葬、寵物骨灰鑽石、寵物標本等。

工商登記平台天眼查2020年底發布的寵物行業企業數據報告（2020）》顯示，目前全大陸有近1400家經營範圍含「寵物殯葬、寵物喪葬、動物無害化處理」、且狀態為在業、存續、遷入、遷出的寵物殯葬相關企業。

但《騰訊網》報導點出，相比447%的年增長率，目前大陸寵物殯葬行業只有0.5%的消費滲透率，零食和驅蟲藥的消費滲透率則高達70%。

以比較規範的北京為例，每年約有22萬寵物離世，僅9.4%寵主選擇火化，更有不少業者在收費、經營、寵物墓地等處理上，遊走於灰色地帶。業內專家指稱，養寵物是人正當情感需求，寵物殯葬是不可分割的一部分，不少寵物醫院也陸續增設「臨終關懷」，有關部門應盡早推出相關政策，加以規範。

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