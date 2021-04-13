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影／貓狗餐廳不稀奇！「撸鴨店」北京爆紅　主打又圓又好摸

記者陳政錄／北京報導

貓狗咖啡廳您體驗過了嗎？沒有也沒關係，現在中國大陸出現更新的選擇，就是「寵物鴨」咖啡館！裡面住著近年爆紅的「柯爾鴨」，甚至還有蜜袋鼯、侏儒羊、麝香豬等各種小動物，在店員安排下，與消費者互動。《ETtoday新聞雲》北京特派員近日實地走訪，帶您體驗中國大陸的萌寵新經濟。

來自荷蘭的callduck（柯爾鴨），也有人叫「可達鴨」，牠屬於一種矮腳鴨，因為鴨嘴短平、鴨毛順滑、體態圓圓滾滾，還喜歡「嘎嘎叫」，又憨又萌，成為炙手可熱的寵物鴨。

▲▼北京喜鴨Luckyducky,寵物經濟。（圖／記者陳政錄攝）

▲柯爾鴨是近年陸網爆紅新寵。（圖／記者陳政錄攝）

在被大陸國民老公王思聰養了兩隻後，柯爾鴨一度引發熱潮，價格最高曾炒到一隻3到5萬元新台幣不等，連產的「鴨蛋」價值都能破千，被網友笑稱是會行走的小金庫。

看準疫情後民眾迅速恢復的消費需求，除了常見的貓狗、浣熊咖啡廳，這種「撸鴨店」迅速在大陸市場竄紅，親子娛樂、90後年輕人打卡，是最主要的客群。

▲▼北京喜鴨Luckyducky,寵物經濟。（圖／記者陳政錄攝）

▲因為回頭率高，親子遊是寵物咖啡廳的重點客群。（圖／記者陳政錄攝）

北京喜鴨luckyducky創辦人Anderson受訪表示，「我當時比較好奇，覺得這個動物比較可愛、比較圓，手感怎麼樣」，想著同好應該很多，就開了一家這樣的店，讓大家有機會體驗。

值得注意的是，走進位於北京三里屯，或是西單的這家「撸鴨店」，店內不只能撸鴨，還陸續增加較溫馴的小動物如麝香豬、侏儒羊、捲毛貓、奶茶兔、蜜袋鼯、柯基犬、龍貓等，在店員陪同下與消費者互動、示範如何抱在手上等；若生性較害羞或不方便親人的萌寵，則在飼養員照料下，讓客人保持一定距離觀看。

▲▼北京喜鴨Luckyducky,寵物經濟。（圖／記者陳政錄攝）

▲北京喜鴨Luckyducky在不同分店門市，小動物也略有不同。圖為蜜袋鼯。（圖／記者陳政錄攝）

Anderson表示，這種業態由於北京當時沒有，因此去年春季開幕後，待疫情平穩，就漸漸「火爆」了起來，現在已經開始籌備第四間分店的選址，假日由於人多，一次限時45分鐘，每個時段依分店大小，開放10到15人不等，並提供一杯飲品、鞋套、消毒等。

據統計，中國大陸寵物市場規模已突破2000億元人民幣，養寵家庭戶數近億，而這類有別於貓狗的「另類寵物」，如小型哺乳類、水生禽類、偶蹄類等，不管是自己養還是體驗經濟，都處於蠻橫的高速發展階段，亟需在市場面和法規面中找到平衡。以這間位於北京的「鴨店」為例，每年都需為萌寵們打一次疫苗，好確保安全，店長還要求員工，特別注意客人下手輕重，降低對小動物的傷害。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼路過民眾在店外好奇觀看。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼北京喜鴨Luckyducky,寵物經濟。（圖／記者陳政錄攝）

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