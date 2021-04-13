福島核廢水將排入海　賴士葆酸謝長廷「助日代表」：蔡政府不敢抗議

▲駐日代表謝長廷。（資料照／記者季相儒攝）



記者蕭羽耘／台北報導

日本福島第一核電廠在311核災後，持續產生含氚核廢水，日本政府13日召開相關部會閣員會議，正式決定在2年後開始將稀釋過的福島核廢水排入海中。對此，國民黨立委賴士葆點名「助日代表謝長廷」，直言蔡政府不敢跟日本抗議。

針對2023年日本將把福島核廢水排入海水，外交部表示，會持續向日方表達我方的關切，並密切關注本案相關動向，同時透過駐日本代表處蒐集資訊，持續進洽日方，並隨時提供資訊給主政機關原能會參處。

然而，這樣的聲明賴士葆並不領情，他抨擊，外交部只敢向日本提出嚴正的關切而不是抗議，質問為什麼攸關人民健康的重大議題政府會如此軟弱？就像萊豬進口，絕大多數的民眾都反對，擔心自己會吃到萊豬，政府卻軟弱無能到，不肯標示萊豬，只肯標示不具意義的產地，甚至因為疫情緣故，未到當地查場就核准萊豬進口，民眾的健康福祉在政府眼中宛如無物。

賴士葆直言，或許是蔡政府根本不敢、也不想向日本提出嚴正的抗議，所以一向被外界認為是「助日代表」的謝長廷，自去年底關心日本核災地區食品進口的議題，他當時稱如果中國大陸比台灣更早讓核災地區食品進口，會很難過、很遺憾。其實台灣民眾更感到難過，為什麼駐日代表謝長廷好像變成真正的「助」日代表，總是不敢得罪日本政府，三不五時還要為日本人講話。

目前日本的漁業團體、環保團體都表示反對排放核廢水，賴士葆說，周邊的南韓和中國大陸當然立即表達強烈的抗議。把核污染水倒入大海，57天內半個太平洋都受到污染，台灣與日本相鄰近，當然是首當其衝的受災國，海域無可避免的會受到透過海水帶來的放射性污染。