「福島核廢水排入海」拍板！　美發文感謝：日本決策制定公開透明

記者邱晟軒/綜合報導

日本政府今(13)日拍板,將把福島第1核電站廢水排放入海,引起大陸與南韓等周邊國家強烈反彈。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)隨後在推特PO文,感謝日方在制定決策上的公開透明。

▲日本311地震後的福島第一核電站。(圖/路透)

綜合日媒報導,日本政府今上午召開相關部會閣員會議,首相菅義偉宣布,正式決定把福島第1核電廠廢水在稀釋後排入海中,目標是2年後開始排放。美國國務卿布林肯隨後在推特PO文,「感謝日本政府決策制定的公開透明」,並且衷心期盼日方繼續和國際原子能總署(International Atomic Energy Agency,IAEA)密切合作。

此外,美國國務院也表示:「日本政府始終與國際原子能機構密切合作,採取相關措施處理2011年3月的福島核電廠事故,包括輻射監測、修復、廢物管理和退役」。並指稱,日方在充滿挑戰的局勢下,權衡各種選擇和可能造成的影響,決定對核廢水的處理公開透明,並採取國際公認的核安全標準。

聲明最後稱,美方期待與日本政府繼續溝通,監測這一方法的有效性。

對此,眾多網友怒批,「我完全支持日本人直接飲用這個核廢水」、「請布林肯帶領國務院官員示範喝福島核汙水」、「己所不欲勿施於人」、「美日帶頭汙染環境?」、「日本自己有處理過了?那請自行飲用就好」。

We thank Japan for its transparent efforts in its decision to dispose of the treated water from the Fukushima Daiichi site. We look forward to the Government of Japan's continued coordination with the @iaeaorg.