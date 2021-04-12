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部立台東醫院守護偏鄉　13日起提供災難特約門診

▲ 部立台東醫院13日起提供災難特約門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲ 部立台東醫院13日起提供災難特約門診。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

4月2日上午9時28分，是個讓人感到震撼及心痛的日子。408次太魯閣號事故，49旅客的生命因而消逝，200位旅客受傷；其中，多數為台東鄕親。外表的傷口能隨時間漸漸撫平，但內心的創痛卻可能隨著時日與日俱增；衛生福利部台東醫院自4月13日起，針對罹難者家屬、受災者及其家屬每週2上午提供「災難特約門診（安心門診）」，並優先看診，由專業的身心科醫師與心理諮商師們提供服務，一同守護偏鄉，溫暖台東鄉親的心。

「這次事故讓人心痛，第一時間我們醫院的心理師就主動配合衛生局到台東殯儀館駐點服務關懷家屬；再者，事故受傷民眾大部分是台東鄉親，日後也陸續轉回本院持續接受治療，整個身心科團隊也開始思考：身為偏鄉醫療團我們可以做些什麼提供實質的服務？所以，就有了設立災難特約門診服務的想法。」台東醫院身心科主任顏銘漢主任娓娓道來成立的初衷，沒想到一提出來，就得到院方及醫療團隊的大力支持。

由於罹難者家屬、生還旅客、家屬及救災人員在事故發生後，可能有「創傷後壓力症候群(PTSD)」，於急性期會有焦慮、失眠、做惡夢等症狀，此時若有身心科醫療團隊的介入、陪伴及提供心理及情緒支持，將有助於民眾及早恢復正常生活。台東醫院身心科目前有4位醫師駐診服務，除了提供本次事故相關民眾優先看診服務外，並提供採預約制的「災難特約門診與安心諮商」服務，經醫師評估後有需求者立即轉介心理師進行諮商，陪伴民眾走過漫長的復原之路。

坐在太魯閣號第7車的羅凱文一家3口，也是台東鄕親，本次幸運地從鬼門關走一遭，已轉回台東醫院接受治療；羅凱文表示，一家人能平安守護在一起已經不幸中的大幸，然而事故的衝擊太大，女兒至今仍然是需要父親的陪伴，對於部東醫療團隊能提供專業醫療協助及安心諮商服務十分感謝。

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