76行者修復遺體遭酸「不是零酬勞？」　律師開嘴：賠錢才是行善嗎

▲408次太魯閣號2日發生出軌意外。（圖／記者黃國霖攝）

記者曾筠淇／綜合報導

太魯閣事故事發至今，遺體修復團隊「76行者」持續守在花蓮殯儀館，零酬勞協助修復遺體；然而，因有熱心民眾想捐款給修復師，竟讓團隊遭網友攻擊，被酸「不是說零酬勞嗎？」對此，網紅律師林智群就出面聲援，納悶「做善事一定不能收錢？」76行者不也是放下手邊工作在忙嗎？不能給這些人一些補償嗎？

太魯閣事故49名罹難者遺體陸續被送往花蓮殯儀館，76行者這段時間輪班協助修復遺體，目前修復至少36具，而令人感動的是，這些人不但零酬勞協助，且從不喊苦，即便雙手傷痕累累也沒抱怨。只是沒想到，因有熱心民眾想捐款給修復師，團隊就遭網友攻擊，被酸「不是說零酬勞嗎？」

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▲76行者協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝）

對此，律師林智群就在臉書粉專「林智群律師（klaw）」上表示，他其實不太明白，為何做善事不能收錢？「收錢就不是做善事？」難道一定要賠錢，才能算是做善事嗎？

林智群坦言，76行者放下手邊工作協助修復遺體，因而沒收入，這段時間就是「行善成本」，「為什麼不能給他們一些補償呢？」他認為，做任何事之前，一定是先求溫飽，做善事的人並不是吸空氣就會飽，人家有善心、願意付出時間和心力，就應該給予支持；而願意捐款的人也是行善，相互扶持才能讓善念走得長久，「如果有人捐錢，就收下吧」，真的不用理會酸民的閒言閒語。

貼文曝光後，不少網友也表示贊同，「這些酸民指繪出張嘴，一點貢獻也沒有」、「能行動的人才是真善美」、「如果真的要收錢也剛好而已啦！更何況人家就是沒有收錢啊」、「酸酸只會用那種高標說別人，自己做到了什麼」。

針對此事，76行者發言人王薇君接受《東森新聞》訪問時表示，這是不實指控，到現在每個夥伴都又病又累，然後又都是傷，「我很捨不得，我真的可以請大家不要這樣子嗎？」修復師團隊沒有收捐款，有些人會轉而把捐款轉捐給團體成員相近的兒權會，但這些捐款帳目也一定會公布，都能被各界檢視。