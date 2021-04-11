協助太魯閣事故　律師感動分享「暖心經歷」：台灣有大家很美

▲律師徐承蔭表示，在支援過程中見證了台灣人暖心有愛的精神。圖為76行者前往花蓮協助遺體修復。（圖／記者游宗樺翻攝，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

台中律師徐承蔭因惦記能否幫忙太魯閣事故，10日臨時決定搭5小時火車，從台中趕往花蓮，關心並協助死傷者家屬，過程中深受感動，因為他看見台灣人互相扶助的精神，也感謝願意付出的所有人。他感性在臉書PO文表示，執業律師15年，不曾在殯儀館待這麼久，「律師不該只有在法庭裡，如果不曾走進別人的生命，便無法體會法律的意義。」



徐承蔭表示，一直很想知道自己能幫忙做些什麼，看完76行者遺體修復美容團隊發言人王薇君的臉書，又看了陳孟秀律師的臉書後，臨時興起趕赴花蓮支援的念頭，「不試不知道」，便聯繫了人稱「姑姑」的王薇君，沒想到對方竟忙到不知今夕是何夕，讓他難過又感動。當天他抱著女兒，說完「爸比想去幫忙，火車上天堂的人」後，便啟程趕赴花蓮支援，開啟一段未知旅程。





徐承蔭一到殯儀館時，現場正進行團拜，向罹難者靈堂致意追思，有團隊朋友因為疲累而昏倒，團隊朋友馬上把他扶起來。他細細描述，「姑姑」在現場對遺體修復師說「沒有的，我們做給他」、「讓他的家人，看得出來，就是他（她）」；還有家屬一進來就說，「這就是我們家的孩子，不好意思，他頑皮、搗蛋，讓你們辛苦這麼久。」、「沒關係，謝謝您們！……再等，也是最後一次。」



修復過程中，有一位大體少了一條腿，團隊夥伴馬上說「我來」，將自己的腿當作模具拓模。「姑姑」王薇君說，「有念想，就能安慰家人。遺體修復美容，除了尊重往生者以外，更能給予家人最大的心靈安慰。」徐承蔭說，團隊成員忙碌之餘，甚至常常沒吃飯、邊走邊吃或打著呵欠繼續上陣，人人都搶著服務，而「姑姑」甚至能說出每一位往生者的大名、特徵與敬意，讓他感受到對生命的尊重。

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徐承蔭感動表示，在殯儀館這段時間，見證溫馨的台灣精神，感謝姑姑王薇君理事長、76行者遺體修復美容團隊，和為這事件中付出的每一位朋友，「台灣因為有大家而美麗」。回程路上，徐承蔭和計程車司機聊天，結果司機得知他來意後，還暖心在下車錢用台語說「減30元」，讓徐承蔭感動微笑回「不免啦！您們賺錢辛苦！大家賺錢都很辛苦！」



徐承蔭事後在臉書上發文分享這段暖心支援過程，很感謝這片土地、城市充滿愛，「這一趟，對於法律與生命，有著更深的體悟。」