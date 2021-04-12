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社會 社會焦點 保障人權

太魯閣出軌意外　犯保協會一路相隨：讓逝者好好回家

▲▼犯保協會花蓮分會主任委員徐正隆（中），主任許華寧（右二），以及志工們。（圖／記者吳銘峯攝）

▲犯保協會花蓮分會主任委員徐正隆（中），主任許華寧（右二），以及志工們。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌意外，造成49人死亡，在過程中，因罹難者人數眾多、支離破碎，在遺體指認上極度困難。但「犯罪被害人保護協會」全體總動員，全程陪伴家屬指認，除了給予心靈上的支持外，也提供後續的法律協助。其中犯保花蓮分會更是全心投入，以「讓逝者好好回家」的初衷，幫助數不盡的家屬。

這起意外發生後，「犯罪被害人保護協會」就在第一時間全體總動員，協會董事長、台灣高等檢察署檢察長邢泰釗，自台北率領官長吳怡明等人，趕赴花蓮救災現場，除了慰問死傷家屬以外，更對現場積極投入工作的檢察官、書記官、事務官，以及犯保協會的員工、志工。此外，邢泰釗也協調各地檢署、犯保分會，針對後續的指認、究責等事務，進行分配。

由於事件發生在清明連假第一天的上午9點多，原本要外出度假的犯保花蓮分會主任許華寧，坐在車子上立刻對開車的丈夫，以及同車的父親說：「帶我回家。」這句話，除了是許華寧深知工作性質、想急切返回工作崗位的心情外；更因為她知道，這是所有的逝者都想要說出的話。

進入殯儀館後，許華寧才知道這次工作的困難。因為遺體人數眾多、支離破碎，家屬又大量湧入，對犯保志工來說，都是極大的衝擊。許華寧整合官方人力，由花蓮縣府社工、刑警以及犯保志工組成「三方保護」小組，護送家屬進入管制區進行大體指認。而通常，也是只有犯保志工陪伴到最後認出的一刻，承受家屬最直接的傷痛。

許華寧在最後一具遺體送走後，才正式結束工作，離開殯儀館。她指出，「這49位逝者是值得尊敬的生命老師，祂們很偉大。」許華寧身為花蓮人，希望藉由這次意外，喚起社會對交通運輸、工程維護以及環境安全更多的重視。

▼犯保協會董事長邢泰釗（中），在出軌意外後隨即率領台高檢官長吳怡明（左一），奔赴花蓮。（圖／台灣高檢署提供）

▲▲▼犯保協會花蓮分會主任委員徐正隆（中），主任許華寧（右二），以及志工們。（圖／記者吳銘峯攝）

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